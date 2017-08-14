Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск вернётся тёплая и сухая погода
Гид по городу

В Новокузнецке открылась новая доставка суши

Сегодня 13:57
429
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Новокузнецке открылась доставка суши из «Прокопьевска» «Инь-Янь».

Филиал расположился рядом с остановкой ЦВТИ, на Малой, 4Б.

«Пока у нас только доставка еды. Сайт в разработке», — сообщили ВашГород.ру организаторы.

Читатели также прислали в редакцию рекламный буклет кафе. Листовка сообщает, что суши и пиццу можно заказывать с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 22:30. Если сумма заказа больше 300 рублей, еду доставят бесплатно. Также есть скидки именинникам в дни рождения.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что в Новокузнецке закрылся диско-бар «Калоша». Зато у нас недавно вновь заработала остерия «Джузеппе».

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Читатель
1 0
Не буду заказывать. Такой сайт не грамотный, неизвестно еще как готовят.
"тОртильи". Суши-гункан у них называются "Сушки" (Ахахаха)
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ