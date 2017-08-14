В Новокузнецке открылась доставка суши из «Прокопьевска» «Инь-Янь».
Филиал расположился рядом с остановкой ЦВТИ, на Малой, 4Б.
«Пока у нас только доставка еды. Сайт в разработке», — сообщили ВашГород.ру организаторы.
Читатели также прислали в редакцию рекламный буклет кафе. Листовка сообщает, что суши и пиццу можно заказывать с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 22:30. Если сумма заказа больше 300 рублей, еду доставят бесплатно. Также есть скидки именинникам в дни рождения.
Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что в Новокузнецке закрылся диско-бар «Калоша». Зато у нас недавно вновь заработала остерия «Джузеппе».
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