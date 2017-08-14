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В Кемерове нашли редчайший гриб

Сегодня 14:12
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gribi.net.ua

Необычный гриб обнаружила одна из горожанок на берегу Томи.

Имя этого представителя микроорганизмов — «мутинус собачий». Об уникальной находке кемеровчанки рассказали «Вести-Кузбасс».

Гриб может быть как съедобным, так и несъедобным. Это зависит от того, где находится его плодовое тело. Пока оно спрятано в яйце, его можно употреблять в пищу. А когда губчатая ножка пробивается наружу, гриб становится ядовитым.

Необычность мутинуса собачьего ещё в том, что его конусообразная головка покрыта слизью, которая источает запах падали. Он привлекает насекомых, больше всего мух, которые разносят споры на своих лапках в новые места обитания.

В живой природе этот гриб встречается редко, занесён в Красную книгу.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о редком цветке, найденном в Кузбассе.

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