Необычный гриб обнаружила одна из горожанок на берегу Томи.
Имя этого представителя микроорганизмов — «мутинус собачий». Об уникальной находке кемеровчанки рассказали «Вести-Кузбасс».
Гриб может быть как съедобным, так и несъедобным. Это зависит от того, где находится его плодовое тело. Пока оно спрятано в яйце, его можно употреблять в пищу. А когда губчатая ножка пробивается наружу, гриб становится ядовитым.
Необычность мутинуса собачьего ещё в том, что его конусообразная головка покрыта слизью, которая источает запах падали. Он привлекает насекомых, больше всего мух, которые разносят споры на своих лапках в новые места обитания.
В живой природе этот гриб встречается редко, занесён в Красную книгу.
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