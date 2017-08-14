Стало известно, кто возглавил департамент промышленности Кемеровской области.

На эту должность начальника назначен Леонид Старосвет, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Леонид Старосвет родился 10 апреля 1983 года в Киселёвске. В 2005 году окончил Сибирскую государственную автомобильную академию (Омск), по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация — инженер.

Трудовую деятельность начал с должности инженера на ЗАО «Кузбасстранс» (Кемерово).

С 2006 по 2013 годы работал на различных руководящих постах на предприятиях региона: ООО «Вахрушевец», ООО «ТД-Трейд-КНК», ООО «ТК Регион 42», ООО «Разрез Киселевский».

С 2013 года занимал должность начальника управления промышленности, транспорта и предпринимательства администрации Новокузнецкого муниципального района.

Напомним, ранее региональный департамент промышленности возглавлял Сергей Карпунькин. Он уволился после скандала, разгоревшегося в июле этого года. Как сообщал ВашГород.ру, экс-чиновник устроил драку с соседями по даче. Суд признал его виновным и оштрафовал в общей сложности на 10 тысяч рублей.