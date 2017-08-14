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Операторы России нарушили требования ФАС и не отменили роуминг

Сегодня 14:45
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Lekoboz.com

Вопреки требованиям ФАС операторы связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 так и не устранили наценку на услуги связи во внутрисетевом роуминге.

По словам источников РБК, операторы попросили ФАС разъяснить, какой тариф необходимо применять к абоненту во внутрисетевом роуминге: тот, что действует в домашнем регионе, или тот, что работает в поездке.

Отметим, В начале августа ФАС завела в отношении «большой четверки» дела по подозрению в монопольно высоких ценах на национальный роуминг. По предписанию ФАС операторы должны были отменить внутрироссийский роуминг 13 августа.

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