Вопреки требованиям ФАС операторы связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 так и не устранили наценку на услуги связи во внутрисетевом роуминге.
По словам источников РБК, операторы попросили ФАС разъяснить, какой тариф необходимо применять к абоненту во внутрисетевом роуминге: тот, что действует в домашнем регионе, или тот, что работает в поездке.
Отметим, В начале августа ФАС завела в отношении «большой четверки» дела по подозрению в монопольно высоких ценах на национальный роуминг. По предписанию ФАС операторы должны были отменить внутрироссийский роуминг 13 августа.
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