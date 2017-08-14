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В Новосибирск вернётся тёплая и сухая погода

Кузбасские синоптики рассказали о погоде на неделю

Сегодня 15:09
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kotelnich.online

Со вторника по среду по области сохранится неустойчивая и прохладная погода.

В эти дни местами ожидаются небольшие дожди, днём с грозами. Ветер северо-восточных направлений слабый. Основной фон ночных температур +3…+8 градусов. Днём столбик термометра будут достигать отметок +17…+22, сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра.

С четверга и до конца недели погоду будет определять поле высокого давления. Осадки прекратятся, ветер станет юго-восточным и сохранится слабым. Ночи станут теплее: 7…12 градусов выше ноля. Днём воздух будет прогреваться до +20…+25 градусов.

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