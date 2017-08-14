«Планета» наконец-то рассказала, кто выступит на дне рождения торгового центра 26 августа.

Напомним, изначально организаторы обещали новокузнечанам Светлану Лободу. О концерте звезды уже успели написать СМИ, в городе расклеили афиши. Затем информацию о приезде знаменитости вдруг удалили с официального сайта и соцсетей, оставив горожан недоумевать. Сорвали и плакаты с анонсом.

Официальное заявление насчёт приглашённой звезды сделали сегодня. На дне рождения выступит группа Quest Pistols Show.

«На празднике в честь Дня рождения ТРЦ „Планета“ 26 августа гостей ждет масштабное шоу, хедлайнером которого станет известный музыкальный бренд Quest Pistols Show. Также в этот день состоится розыгрыш автомобиля, объявление победительниц конкурса красоты „Мисс Планета 2017“ и многое другое!» — рассказали организаторы.

Напомним, вход на праздник бесплатный. Начнётся он в 14:00.