«Планета» наконец-то рассказала, кто выступит на дне рождения торгового центра 26 августа.
Напомним, изначально организаторы обещали новокузнечанам Светлану Лободу. О концерте звезды уже успели написать СМИ, в городе расклеили афиши. Затем информацию о приезде знаменитости вдруг удалили с официального сайта и соцсетей, оставив горожан недоумевать. Сорвали и плакаты с анонсом.
Официальное заявление насчёт приглашённой звезды сделали сегодня. На дне рождения выступит группа Quest Pistols Show.
«На празднике в честь Дня рождения ТРЦ „Планета“ 26 августа гостей ждет масштабное шоу, хедлайнером которого станет известный музыкальный бренд Quest Pistols Show. Также в этот день состоится розыгрыш автомобиля, объявление победительниц конкурса красоты „Мисс Планета 2017“ и многое другое!» — рассказали организаторы.
Напомним, вход на праздник бесплатный. Начнётся он в 14:00.
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Один хрен лабуда)