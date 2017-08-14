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Стало известно, кто выступит в «Планете» вместо Лободы

Сегодня 15:27
1472
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

«Планета» наконец-то рассказала, кто выступит на дне рождения торгового центра 26 августа.

Напомним, изначально организаторы обещали новокузнечанам Светлану Лободу. О концерте звезды уже успели написать СМИ, в городе расклеили афиши. Затем информацию о приезде знаменитости вдруг удалили с официального сайта и соцсетей, оставив горожан недоумевать. Сорвали и плакаты с анонсом.

Официальное заявление насчёт приглашённой звезды сделали сегодня. На дне рождения выступит группа Quest Pistols Show.

«На празднике в честь Дня рождения ТРЦ „Планета“ 26 августа гостей ждет масштабное шоу, хедлайнером которого станет известный музыкальный бренд Quest Pistols Show. Также в этот день состоится розыгрыш автомобиля, объявление победительниц конкурса красоты „Мисс Планета 2017“ и многое другое!» — рассказали организаторы.

Напомним, вход на праздник бесплатный. Начнётся он в 14:00.

Комментарии 5
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z
0 2
Сан Саныч:
Один хрен лабуда)
А че там есть чето кроме теплой парковки и кинозала не вонючего?
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Вася
18 5
А че там есть чето кроме теплой парковки и кинозала не вонючего?
Полудурок, там есть магазины , общепит, развлечения для детей. Что тебе ещё надо? Библиотеку?
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Гость
0 1
Фуфло, лучше бы грибы пригласили, между нами тает лед...
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Дрозд
2 0
Лобода - звезда? А это, вообще, кто?
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