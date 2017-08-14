Эксперты сайта «Туту.ру» спросили у жителей России, где они предпочитают проводить свой отпуск.
В опросе приняли участие более 10 000 человек.
Итак, большинство россиян предпочитают отдыхать на даче или за городом, пишет Лента.ру. Среди опрошенных такой отдых выбирают 25%.
Провести залуженный отпуск за границей планирует чуть меньше опрошенных — 22%.
Ровно столько же респондентов заявили, что вовсе не ездят никуда и не берут отпуск.
Среди опрошенных нашлись и любитель российских курортов. Примерно 15% выбирают отдых на Черноморском побережье. Около 12% предпочитают другие российские туристические направления.
Оставшиеся несколько процентов рассказали, что ещё не задумывались, где проведут свой отпуск.
Ранее ВашГород.ру писал о самым полярных туристических направлениях России.
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И после этого у кого-то язык поворачивается говорить что госаппарат работать не умеет? Вон какие результаты их трудов!