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Дачи или курорты: где отдыхают россияне

Сегодня 15:47
446
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Allte.ru

Эксперты сайта «Туту.ру» спросили у жителей России, где они предпочитают проводить свой отпуск.

В опросе приняли участие более 10 000 человек.

Итак, большинство россиян предпочитают отдыхать на даче или за городом, пишет Лента.ру. Среди опрошенных такой отдых выбирают 25%.

Провести залуженный отпуск за границей планирует чуть меньше опрошенных — 22%.

Ровно столько же респондентов заявили, что вовсе не ездят никуда и не берут отпуск.

Среди опрошенных нашлись и любитель российских курортов. Примерно 15% выбирают отдых на Черноморском побережье. Около 12% предпочитают другие российские туристические направления.

Оставшиеся несколько процентов рассказали, что ещё не задумывались, где проведут свой отпуск.

Ранее ВашГород.ру писал о самым полярных туристических направлениях России.

Комментарии 3
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Читатель
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"Эксперты сайта" - это как? Из оперы диванных экспертов?
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мдаа
1 0
26% РАБОТАЮЩИХ никуда не ездят, и даже отпуск взять себе не могут позволить!
И после этого у кого-то язык поворачивается говорить что госаппарат работать не умеет? Вон какие результаты их трудов!
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z
0 0
"Эксперты сайта" - это как? Из оперы диванных экспертов?
Есть закон об экспертизе, жаль что опять читателей в заблуждение вводят.
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