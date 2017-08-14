Эксперты сайта «Туту.ру» спросили у жителей России, где они предпочитают проводить свой отпуск.

В опросе приняли участие более 10 000 человек.

Итак, большинство россиян предпочитают отдыхать на даче или за городом, пишет Лента.ру. Среди опрошенных такой отдых выбирают 25%.

Провести залуженный отпуск за границей планирует чуть меньше опрошенных — 22%.

Ровно столько же респондентов заявили, что вовсе не ездят никуда и не берут отпуск.

Среди опрошенных нашлись и любитель российских курортов. Примерно 15% выбирают отдых на Черноморском побережье. Около 12% предпочитают другие российские туристические направления.

Оставшиеся несколько процентов рассказали, что ещё не задумывались, где проведут свой отпуск.

Ранее ВашГород.ру писал о самым полярных туристических направлениях России.