Социологи выяснили, какие проблемы больше всего волновали наших соотечественников в июле.
Первое место в списке заняли низкие зарплаты и уровень жизни в целом. Эти проблемы актуальны для 24 процентов участников опроса, проведённого ВЦИОМ.
Каждого пятого (21 процент) беспокоит состояние экономики. В топ-3 проблем вошла социальная политика. Её отмечают 18 процентов респондентов.
Высокой остаётся актуальность проблем сферы здравоохранения. Она тревожит 17 процентов россиян.
14 процентов указали главной проблемой страны безработицу. Ещё 12 процентов участников опроса обеспокоены ситуацией в сфере образования.
Около 10 процентов респондентов также относят к проблемным темам низкие пенсии, инфляцию, коррупцию, ЖКХ.
Отмечается, что опрос проведён 27 июля — 1 августа 2017 года в 130 населённых пунктах России. В нём приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.
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По данным агентства, реальные доходы населения в следующем году снова снизятся. Спад, по оценке АРКА, составит 2% после 5,9% в прошлом году, 3,2% в 2015 и 7% в 2014.
В АКРА считают, что даже ценах 55-58 долларов за баррель существенного роста российской экономики не произойдет. Рост ВВП ограничен 1-1,5% в год, и на эти темпы сможет выйти лишь к началу 2020-х годов при условии, что рынки сырья, от которых зависит 80% валютных доходов РФ, не принесут нового шока.
В результате Россия будет расти в 3-6 медленнее, чем мировая экономика, накапливая отставание от развитых стран.