Социологи выяснили, какие проблемы больше всего волновали наших соотечественников в июле.

Первое место в списке заняли низкие зарплаты и уровень жизни в целом. Эти проблемы актуальны для 24 процентов участников опроса, проведённого ВЦИОМ.

Каждого пятого (21 процент) беспокоит состояние экономики. В топ-3 проблем вошла социальная политика. Её отмечают 18 процентов респондентов.

Высокой остаётся актуальность проблем сферы здравоохранения. Она тревожит 17 процентов россиян.

14 процентов указали главной проблемой страны безработицу. Ещё 12 процентов участников опроса обеспокоены ситуацией в сфере образования.

Около 10 процентов респондентов также относят к проблемным темам низкие пенсии, инфляцию, коррупцию, ЖКХ.

Отмечается, что опрос проведён 27 июля — 1 августа 2017 года в 130 населённых пунктах России. В нём приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.