Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск вернётся тёплая и сухая погода

Россияне рассказали о главных тревогах в масштабах страны

Сегодня 16:06
406
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
2.bp.blogspot.com

Социологи выяснили, какие проблемы больше всего волновали наших соотечественников в июле.

Первое место в списке заняли низкие зарплаты и уровень жизни в целом. Эти проблемы актуальны для 24 процентов участников опроса, проведённого ВЦИОМ.

Каждого пятого (21 процент) беспокоит состояние экономики. В топ-3 проблем вошла социальная политика. Её отмечают 18 процентов респондентов.

Высокой остаётся актуальность проблем сферы здравоохранения. Она тревожит 17 процентов россиян.

14 процентов указали главной проблемой страны безработицу. Ещё 12 процентов участников опроса обеспокоены ситуацией в сфере образования.

Около 10 процентов респондентов также относят к проблемным темам низкие пенсии, инфляцию, коррупцию, ЖКХ.

Отмечается, что опрос проведён 27 июля — 1 августа 2017 года в 130 населённых пунктах России. В нём приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
люмпен
10 0
Все перечисленные "тревоги " входят в одно емкое понятие -политический строй .
ответить
аватар
1
2 0
А меня все эти пункты беспокоят. Вот.
ответить
аватар
2
0 0
А меня чё-то Гондурас беспокоить начал, особенно к ночи
ответить
аватар
люмпен
0 0
А меня чё-то Гондурас беспокоить начал, особенно к ночи
После Ваших слов на меня нахлынуло легкое беспокойство, а все ли там в порядке , не случилось ли чего...
ответить
аватар
коньфуций
0 0
Все перечисленные "тревоги " входят в одно емкое понятие -политический строй .
Падение уровня жизни россиян продолжится четвертый год подряд, несмотря на оптимистичные заявления правительства РФ, прогнозирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
По данным агентства, реальные доходы населения в следующем году снова снизятся. Спад, по оценке АРКА, составит 2% после 5,9% в прошлом году, 3,2% в 2015 и 7% в 2014.
В АКРА считают, что даже ценах 55-58 долларов за баррель существенного роста российской экономики не произойдет. Рост ВВП ограничен 1-1,5% в год, и на эти темпы сможет выйти лишь к началу 2020-х годов при условии, что рынки сырья, от которых зависит 80% валютных доходов РФ, не принесут нового шока.
В результате Россия будет расти в 3-6 медленнее, чем мировая экономика, накапливая отставание от развитых стран.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ