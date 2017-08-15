Горожане жалуются на подозрительных людей, требующих данные СНИЛС.

Жители Новокузнецка замели в центре города людей, представляющихся сотрудниками пенсионного фонда. Они подходят к жителям и настойчиво просят предъявить СНИЛС.

«Вчера в районе 7 часов на Комсомольской площадке двое людей в костюмах и с удостоверением просили предъявить СНИЛС якобы для проверки. Они представлялись сотрудниками пенсионного фонда. После звонка в полицию они ушли с этого места. Это очень похоже на аферу. А ведь граждане останавливаются и общаются с ними» — написал один из жителей города в группу «Подслушано Новокузнецк» во «ВКонтакте».

В областном отделении Пенсионного Фонда России пояснили, что настоящие сотрудники государственного пенсионного фонда не ходят по домам и не запрашивают никакой информации вне официального офиса.

«Требование СНИЛСа неизвестными лицами незаконно. Вы не обязаны кому-либо предъявлять свой СНИЛС, ведь его номер открывает данные к вашей персональной информации. Нужно быть внимательными с передачей СНИЛСа неустановленным лицам, это может быть чревато применением в отношении вас каких-либо мошеннических действий. В этом случае вы можете обратиться в прокуратуру или полицию» — пояснил заместитель управляющего Отделением ПФР по Кемеровской области Тарас Башкиров.

Представитель ПФР отметил, что, имея данные СНИЛС, мошенники могут перевести накопительную часть вашей пенсии в любой негосударственный фонд.