Реальные зарплаты россиян увеличились.

В июне этого года средняя зарплата в нашей стране составила 41,6 тысячи рублей. Это на 2,9 процента больше по сравнению с июнем прошлого года.

Такие данные приводят эксперты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения россиян, пишет «Российская газета».

Ранее ВашГород.ру сообщал, что реальные доходы жителей нашей страны перестали падать впервые с января 2016 года.