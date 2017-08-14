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Эксперты заявили о росте реальных зарплат в России

Сегодня 16:55
422
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
golinec-i-co.ru

Реальные зарплаты россиян увеличились.

В июне этого года средняя зарплата в нашей стране составила 41,6 тысячи рублей. Это на 2,9 процента больше по сравнению с июнем прошлого года.

Такие данные приводят эксперты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения россиян, пишет «Российская газета».

Ранее ВашГород.ру сообщал, что реальные доходы жителей нашей страны перестали падать впервые с января 2016 года.

Комментарии 12
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1
5 0
Cкоро Кузбасс по средней зарплате, догонит среднюю по России. Вот только команду дам кузбассСтатовцам, чтоб 42 000 у нас среднюю написали.
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вы такая ветреная, Ольга
10 0
наряду с ростом зарплат, россиян беспокоит низкий уровень жизни (из Вашей предыдущей статейки).
Пора, пора определяться.
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Кстати:
6 0
И продолжительность жизни, как нам довел Володя Путин, на сегодня составляет 72 года.
И это только радовает нас !
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Эля
11 0
"Эксперты заявили о росте реальных зарплат в России" расскажите это отделу кадров полиции с сити н,ведь именно они ищут бухгалтера за 15.000 руб.
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,hjlzuf
12 0
"Эксперты заявили о росте реальных зарплат в России" расскажите это отделу кадров полиции с сити н,ведь именно они ищут бухгалтера за 15.000 руб.
Расейская статистика - это из области фантастики! В КНДР космонавты высаживались на солнце и все верят до сих пор.
Благословенны путинския годы,
Когда страна поднялася с колен.
Текут ручьи, работают заводы,
Стоит, как новый, стариковский член.
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бродяга
10 1
И продолжительность жизни, как нам довел Володя Путин, на сегодня составляет 72 года.
И это только радовает нас !
Горе горькое по-свету шлялося и невзначай на Hjccb. набрело.
Актуальная Поговорка нашего времени .

Если страной правит половой орган дедушки,
То страна приходит половой орган бабушки.
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да-да
2 0
Эти "эксперты" ошиблись адресом, здесь не их страна, они не туда попали со своими экспертизами.
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Седой 12290
4 0
Интересно,если изо дня в день произносить ложь-она станет правдой?
На востоке считают,что если даже тысячу раз произнести "халва",слаще не станет.
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нндяссь
4 0
Сначала курс доллара увеличиваем вдвое, тем самым ополовинивая рубль, рублей становится вдвое больше (ЦБ России свято блюдет правило - количество рублевой массы в стране равно массе зеленых фантиков). Таким образом волшебным образом появляются деньги на выполнение президенских указов о повышении зарплат и пенсий, о чем президент с гордостью отчитался на своем летнем ежегодном типа отчете. Ничо так схемка, разом отбираем 50% денег у всех, потом докладываем что за год у некоторых зарплата подросла на 2,9%. А где остальные 47,1% реальной покупательной способности рубля зинуля? Получается что мировой кризис здесь непричем, для отмазки лохам, и "кризис" в нашей стране чисто рукотворное действо российского ЦБ?
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Имя есть
3 0
наряду с ростом зарплат, россиян беспокоит низкий уровень жизни (из Вашей предыдущей статейки).
Пора, пора определяться.
Ольга- не аналитик, Ольга - копирайтер! Какие к ней претензии? Вот если бы нашелся умный человеком контексте , да попытался хотя бы в одном контексте сопоставить различные данные из РАЗЛИЧНЫХ источников, а потом, на основании сопоставления вывести результат - вот это работа! Для начала, журналистская. Ну и по нашему местечковому уровню.
И в результате, преподнести президенту с премьером всю эту кашу из различных исследований. Не под силу, однако, никому, акромя незаинтересованных лиц, коих, я, увы, не знаю в нашей стране, а чужой не доверяю.
Остается радоваться теплому солнышку днем
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Dbrnjh
0 0
Правящие воровские мрази врут как дышат
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