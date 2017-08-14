Эксперты заявили о росте реальных зарплат в России
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Реальные зарплаты россиян увеличились.
В июне этого года средняя зарплата в нашей стране составила 41,6 тысячи рублей. Это на 2,9 процента больше по сравнению с июнем прошлого года.
Такие данные приводят эксперты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения россиян, пишет «Российская газета».
Ранее ВашГород.ру сообщал, что реальные доходы жителей нашей страны перестали падать впервые с января 2016 года.
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Пора, пора определяться.
И это только радовает нас !
Благословенны путинския годы,
Когда страна поднялася с колен.
Текут ручьи, работают заводы,
Стоит, как новый, стариковский член.
И это только радовает нас !
Актуальная Поговорка нашего времени .
Если страной правит половой орган дедушки,
То страна приходит половой орган бабушки.
На востоке считают,что если даже тысячу раз произнести "халва",слаще не станет.
Пора, пора определяться.
И в результате, преподнести президенту с премьером всю эту кашу из различных исследований. Не под силу, однако, никому, акромя незаинтересованных лиц, коих, я, увы, не знаю в нашей стране, а чужой не доверяю.
Остается радоваться теплому солнышку днем