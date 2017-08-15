Оказывается, собрать детей в школу теперь не так накладно, как было раньше!

В нашем городе есть семейные супермаркеты «ХОЗЦЕНТР», где родителям предлагают товары для школы по удивительно низким ценам. Качество продукции при этом остается на довольно высоком уровне. Просто товар закупается большими партиями и на него устанавливается минимально возможная цена.

Приходите и оцените сами:

Огромный выбор прочных удобных рюкзаков для разного возраста от 599 рублей.

Успейте ВЫГОДНО подготовиться к школе в семейных супермаркетах «ХОЗЦЕНТР»:

— г. Новокузнецк, ул. Новобайдаевская, 2 (ТЦ «Восток», 1 этаж)

— г. Новокузнецк, ул. Л. Чайкиной, 2а, корп. 6а (район ТРЦ «Планета»)

— г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 24 (ТЦ «MIX»)



*Все цены действительны до 31 августа 2017 г.