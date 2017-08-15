Оказывается, собрать детей в школу теперь не так накладно, как было раньше!
В нашем городе есть семейные супермаркеты «ХОЗЦЕНТР», где родителям предлагают товары для школы по удивительно низким ценам. Качество продукции при этом остается на довольно высоком уровне. Просто товар закупается большими партиями и на него устанавливается минимально возможная цена.
Приходите и оцените сами:
Тетрадь 12 листов в клетку/линейку с белизной 94%, пр-во г. Архангельск — 4,9 руб.
Дневник 1−11 класс «Дневник Российского школьника» — 39 руб.
Дневник из экокожи для девушек и юношей — 139 руб.
Обложка для тетрадей (10 штук) — 12 руб. за упаковку.
Гуашь «ЛУЧ» 6 цветов — 49 руб.
Цветной картон 10 листов + цветная бумага 16 листов — 45 руб.
Пеналы — 39 руб.
Мешок для обуви «Моя сменка» с усиленными краями — 49 руб.
Набор тетрадей по 10 предметам «Начни с малого» — 199 руб. за набор и другие товары по низким ценам, необходимые для школы.
Огромный выбор прочных удобных рюкзаков для разного возраста от 599 рублей.
Успейте ВЫГОДНО подготовиться к школе в семейных супермаркетах «ХОЗЦЕНТР»:
— г. Новокузнецк, ул. Новобайдаевская, 2 (ТЦ «Восток», 1 этаж)
— г. Новокузнецк, ул. Л. Чайкиной, 2а, корп. 6а (район ТРЦ «Планета»)
— г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 24 (ТЦ «MIX»)
*Все цены действительны до 31 августа 2017 г.
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