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В Новокузнецке открыли необычную аллею

Сегодня 17:08
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Новокузнецка

Сегодня в Новокузнецке открыли «Аллею парящих зонтиков».

Яркие зонты порадуют новокузнечан и гостей города целый месяц. Также в аллее установили стенды с фотографиями горожан.

«У нас выдался очень дождливый август, и мы решили так поднять настроение горожанам и себе. Всё, что необходимо для инсталляции, компания закупала сама», — рассказали ВашГород.ру в «Парке Приключений».

Такие аллеи есть в крупных городах, например, Санкт-Петербурге и Адлере. Также парящие зонтики украшают некоторые европейские города.

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