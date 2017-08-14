Сегодня в Новокузнецке открыли «Аллею парящих зонтиков».

Яркие зонты порадуют новокузнечан и гостей города целый месяц. Также в аллее установили стенды с фотографиями горожан.

«У нас выдался очень дождливый август, и мы решили так поднять настроение горожанам и себе. Всё, что необходимо для инсталляции, компания закупала сама», — рассказали ВашГород.ру в «Парке Приключений».

Такие аллеи есть в крупных городах, например, Санкт-Петербурге и Адлере. Также парящие зонтики украшают некоторые европейские города.