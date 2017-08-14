Отечественный автомобиль стал самым покупаемым за первое полугодие 2017 года.

По данным Автостата, «Веста» стала самой популярной машиной С-класса за первые шесть месяцев текущего года.

По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи машины выросли на 63,6%. Таким образом, в 2017 году «Ладу Весту» купили уже 33 958 человек.

За текущий год в России продано 89 000 автомобилей С-класса. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

На втором месте по популярности у россиян среди авто С-класса расположилась «Шкода Октавиа». Эту машину за 2017 год купили 9 961 раз, это в три раза меньше, чем упродажи у лидера рейтинга.

Тройку лидеров замыкает «Киа Сид». Объем реализации этой машины за несколько месяцев 2017 года составляет 7 931 автомобиль.

Напомним, что к машинам С-класса относятся автомобили длиной 3,9 — 4,3 метра и 1,6—1,7 метра шириной. Автомобили этой категории отличаются сдержанными ценами и вместительностью. Поэтому на рынке являются достаточно популярными.