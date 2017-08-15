Жители Новокузнецка уже знают: если домой нужен качественный безлимитный интернет, то выбор — Good Line. Высокая скорость, надёжное соединение, внимательные сотрудники — это то, с чем абоненты ассоциируют лидера интернет-рынка Кузбасса.

Сибирское лето подходит к концу, и совсем не хочется оставаться в четырёх стенах в редкие тёплые деньки. Тем более, что в Новокузнецке есть где отдохнуть на открытом воздухе: парков и скверов в Южной столице Кузбасса немало. Понимая это, Good Line с 2012 года открывает в Новокузнецке зоны бесплатного Wi-Fi в популярных местах отдыха. Таких зон в городе десять, и все они востребованы у жителей и гостей города.

— Мы в компании Good Line убеждены, что каждый житель Новокузнецка, независимо от того, наш он абонент или нет, имеет право на качественный доступ во Всемирную Сеть на улицах города, — говорит Вячеслав Петров, основатель Good Line. — И поэтому мы с радостью реализуем такой социальный проект. Благодарим администрацию Новокузнецка за содействие в увеличении зон Wi-Fi в городе.

В этом году специалисты Good Line провели модернизацию зон и упростили авторизацию. Больше не придется всматриваться в SMS-сообщения, запоминать пароль доступа и вводить его на сайте. Достаточно просто выбрать нужную сеть, на открывшейся странице указать номер своего телефона и принять бесплатный звонок. Авторизация пройдет автоматически.

В Good Line посчитали, сколько человек воспользовалось Wi-Fi в каждой из открытых зон и узнали, какие парки и скверы самые популярные у новокузнечан.

Так, уверенное лидерство этим летом удерживает площадь у Драмтеатра и прилегающий к ней Сад Металлургов. Почти две тысячи человек в июне и июле воспользовались здесь бесплатным интернетом. На втором месте по популярности у новокузнечан Городской Парк имени Юрия Гагарина. Здесь во Всемирную Сеть зашли полторы тысячи человек. Ну, а замыкает тройку бульвар Героев, который привлёк внимание 1300 любителей интернет-сёрфинга за два летних месяца.



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