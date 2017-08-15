«Доступная стоматология» — программа, которая реализуется сетью стоматологий «НовоДент» под эгидой СтАР (Стоматологической Ассоциации России). Мероприятия программы «Доступная стоматология» призваны сделать лечение и протезирование зубов максимально доступными для большего количества пациентов.

С 15 августа в клинике «НовоДент» на Орджоникидзе, 21 стартует новое предложение по имплантации. В течение трёх месяцев имплантаты Hi-Tec (Израиль) будут устанавливаться по себестоимости. Вместо 22 000 рублей за один имплантат стоимость составит всего 17 680 рублей. В качестве приятного дополнения вы получите профилактическую чистку полости рта (которая обязательна перед имплантацией) В ПОДАРОК. Таким образом вы сэкономите дополнительно 4 000 рублей! В общей сложности экономия на имплантации и профессиональной гигиене составит 8 320 рублей (это 32% от полной стоимости).

Имплантаты Hi-Tec

Сегодня наука и техника развиваются очень быстро. Всего 10 лет назад имплантация была редкой и дорогостоящей операцией, но сегодня она стала рядовой и доступной. Теперь самый быстрый, физиологичный и эстетичный способ восстановить отсутствующий зуб — поставить имплантат. Компания Hi-Tec Implants занимается производством имплантатов более четверти века и является одним из крупнейших поставщиков имплантатов. Имплантаты Hi-Tec имеют очень высокие показатели приживаемости, при этом их использование исключает риск аллергических реакций. Они имеют безупречную репутацию, славятся своей долговечностью и надёжностью.

Hi-Tec — в переводе с английского языка — передовые технологии. Удачное название для компании, которая уже больше 25 лет занимается разработкой и производством зубных имплантатов. «Hi-Tec Implants» была основана профессионалами хирургической стоматологии с богатым опытом и сейчас владеет высокотехнологичным производством в городе Герцлия недалеко от Тель-Авива. Компания выпускает имплантаты наивысшего качества, из чистого титана. Продукция «Hi-Tec Implants» полностью соответствует всем необходимым стандартам качества и обладает всеми соответствующими сертификатами.

Преимущества имплантации в «НовоДенте»

Качество предоставляемых «НовоДентом» услуг подтверждает тот факт, что клиника имеет статус Инновационного центра Стоматологической ассоциации России (СтАР).

Наша клиника оснащена современным оборудованием для диагностики и лечения, что позволяет с успехом проводить сложнейшие операции и на практике применять передовые технологии.

Первоклассные специалисты клиники регулярно повышают свой профессиональный уровень, участвуют в отраслевых семинарах, конференциях и конкурсах.

Для удобства наших пациентов мы предусмотрели различные способы оплаты — наличный и безналичный расчет. Кроме того, вы можете оформить рассрочку или кредит прямо в клинике.

Программа «Доступная стоматология», реализуемая под эгидой СтАР, делает имплантацию в НовоДенте не только высококачественной, но и широкодоступной.

Обратитесь в клинику «НовоДент» на Орджоникидзе, 21 с 15 августа по 15 ноября 2017 года и установите имплантаты Hi-Tec по себестоимости! Звоните, чтобы записаться на консультацию сейчас: 45−24−69, 45−26−82, код Новокузнецка — 3843.