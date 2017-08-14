Жители Петропавловска-Камчатского сегодня увидели обновлённое шоу «Пусть говорят».
Вместо Андрея Малахова в эфире появился ведущий новостей Дмитрий Борисов. Он объявил, что сегодня откроет ток-шоу, «а там видно будет». Выпуск посвящён Андрею Малахову и его карьере на «Первом канале». Сам бессменный ведущий в программе не появился, пишут «РИА Новости».
Как уже сообщал ВашГород.ру, предполагаемые причины ухода Малахова с «Первого канала» — декретный отпуск и конфликт с новым продюсером.
Напомним, также СМИ сообщили об уходе с «Первого канала» Александра Олешко.
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А как мастерски скрывал беременность !!!?