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В эфир выпустили «Пусть говорят» с новым ведущим

Сегодня 18:05
932
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Woman.ru

Жители Петропавловска-Камчатского сегодня увидели обновлённое шоу «Пусть говорят».

Вместо Андрея Малахова в эфире появился ведущий новостей Дмитрий Борисов. Он объявил, что сегодня откроет ток-шоу, «а там видно будет». Выпуск посвящён Андрею Малахову и его карьере на «Первом канале». Сам бессменный ведущий в программе не появился, пишут «РИА Новости».

Как уже сообщал ВашГород.ру, предполагаемые причины ухода Малахова с «Первого канала» — декретный отпуск и конфликт с новым продюсером.

Напомним, также СМИ сообщили об уходе с «Первого канала» Александра Олешко.

Комментарии 2
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Я так кумекаю:
10 0
В декретный отпуск ... !
А как мастерски скрывал беременность !!!?
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хмырь
4 0
Вы сами ещё не саипались писать про того,кто нах никому не нужен???
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