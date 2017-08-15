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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

В Кемерове завёлся голубь с отличным знанием ПДД

Сегодня 07:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Кемеровчане обсуждают забавное видео с голубем, который соблюдает Правила дорожного движения.

Видео в паблик «Регион-42» предложил кемеровчанин Владимир Арсеньев. На кадрах авторегистратора видно, как машина останавливается на нерегулируемом перекрёстке на Советском. Проезжую часть по зебре торопливо пересекает голубь. Водитель в это время ждёт, пока птица закончит движение.

«ПДД обязаны соблюдать все. Кемеровские пернатые не исключение», — написал автор.

Кемеровчане в комментариях заметили, что некоторым пешеходам есть чему поучиться у птицы. Другие рассказали, что ещё в Кемерове дорогу по правилам переходят собаки.

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