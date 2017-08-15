Знаменитая новокузнецкая мусорка, которую в прошлом году торжественно открыли во дворе на Металлургов, изменилась.

Корреспондент ВашГород.ру побывал на месте и узнал, что теперь контейнер располагается за домом, между зданием КемГУ и домом № 17 на Металлургов. На прежнем месте бака стоит лавочка и качели.

Изменился и внешний вид нашей звезды. Когда мусорку только устанавливали, у неё открывалась крышка сверху, как у обычного бака. Но, судя по всему, горожане бросали в мусорку не только пластик, но и другие отходы, так как крышку плотно скрепили. А в самом контейнере прорезали отверстие для пластиковых бутылок.

На фото слева направо: мусорка сейчас и год назад

Как уже сообщал ВашГород.ру, мусорный контейнер в этот же день, но ровно год назад, прославил Новокузнецк на всю страну.