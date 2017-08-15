Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Год спустя: как живёт знаменитая новокузнецкая мусорка

Сегодня 06:50
105
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Знаменитая новокузнецкая мусорка, которую в прошлом году торжественно открыли во дворе на Металлургов, изменилась.

Корреспондент ВашГород.ру побывал на месте и узнал, что теперь контейнер располагается за домом, между зданием КемГУ и домом № 17 на Металлургов. На прежнем месте бака стоит лавочка и качели.

Изменился и внешний вид нашей звезды. Когда мусорку только устанавливали, у неё открывалась крышка сверху, как у обычного бака. Но, судя по всему, горожане бросали в мусорку не только пластик, но и другие отходы, так как крышку плотно скрепили. А в самом контейнере прорезали отверстие для пластиковых бутылок.

На фото слева направо: мусорка сейчас и год назад

Как уже сообщал ВашГород.ру, мусорный контейнер в этот же день, но ровно год назад, прославил Новокузнецк на всю страну.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ