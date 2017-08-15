В ХК «Металлург» утвердили стоимость абонементов на хоккейный сезон 2017/18.

Продажи стартуют 21 августа, сообщается на официальном сайте клуба.

При покупке абонемента категории «Респект» или «Классика» болельщики получают возможность посещать все домашние матчи как команды «Металлург» в регулярном чемпионате ВХЛ, так и команды «Кузнецкие Медведи» в МХЛ.

Болельщикам предлагают абонементы следующих категорий:

Абонемент «Респект»

Для болельщиков-владельцев абонемента сезона 2016/17. Предусматривает максимальную скидку — 50% от стоимости билетов в розницу и даёт право посещения всех домашних матчей регулярного чемпионата сезона 2017/18.

Уточняется, что болельщикам, которые планируют приобрести абонемент на предстоящий сезон на своё прежнее место, необходимо подать соответствующую заявку. Для этого нужно отправить письмо на адрес электронной почты marketing@metallurg-nk.ru с пометкой «Абонемент». В письме нужно указать фамилию, имя, отчество ряд и место абонемента сезона 2016/17 (в срок по 20 августа включительно). Этим письмом вы подтверждаете намерение выкупить абонемент на сезон 2017/18 и предоставить в кассу абонемент чемпионата 2016/17.

Абонемент «Классика»

Для болельщиков, готовых поддержать команду во всех домашних матчах регулярного чемпионата сезона 2017/18. Предусматривает скидку 25% от розничной стоимости билетов и включает 26 домашних матчей регулярного чемпионата ВХЛ.

Абонемент «ТОП-10»

Абонемент включает 10 ожидаемо ярких и интригующих матчей с 10-ю командами-лидерами ВХЛ сезона 2016/17. Экономия для посещения матчей — 15% от стоимости билетов.

Абонемент «Выходного дня»

Для любителей хоккея, предпочитающих посещение матчей в конце недели: пятницу, субботу и воскресенье. Включает в себя 13 домашних матчей, экономия данного абонемента — 15% от стоимости билетов.

Предложение «Домашняя серия»

Помимо покупки билета на одну игру, вы можете приобрести пакет билетов на 4 матча с 10-процентной скидкой.

Купить абонемент можно будет в кассе Арены «Кузнецких Металлургов» (проспект Строителей, 24а). Кассы работают ежедневно с 12:00 до 19:00. Информацию можно уточнить по телефонам: 8−960−910−0009 (с понедельника по пятницу, с 09:00 до 17:00).