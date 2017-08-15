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Здоровый город

В России увеличилась средняя продолжительность жизни

Сегодня 07:30
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Luxuryandglamor.com

Согласно данным Росстата, россияне стали жить дольше.

Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что показатель средней продолжительности жизни в стране составляет 72,4 года.

«Средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года, составив по итогам первого полугодия 2017 года, согласно предварительной оценке Росстата, 72,4 года», — сказала вице-премьер.

Так, по сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на несколько месяцев. Этому способствовало уменьшение уровня смертности, пишет «Интерфакс».

«По итогам первого полугодия 2017 года смертность сократилась до 12,9 на 1000 человек», — отметила Ольга Голодец.

В прошлом году этот показатель составлял 13,2 на 1000 человек.

Вице премьер заявила, что вопросы, связанные со здоровьем и демографией — это приоритетные вопросы правительства.

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