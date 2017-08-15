Движение закроют на несколько часов.

Речь идёт об участке на проспекте Химиков от улицы Ворошилова до улицы Волгоградской. Необходимость перекрытия связана с прокладкой тепловых сетей через проезжую часть проспекта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы будут проводиться 18 августа. Движение закроют с 21:00 до 6:00.

Схема движения пассажирского транспорта изменится.

Движение автобусных маршрутов № 82, 82т будет осуществляться:

от остановки «Сельская больница» — ул. Волгоградская, пр. Ленина, ул. Ворошилова, пр. Химиков и далее своим маршрутом;

в обратном направлении без изменения.

Движение автобусных маршрутов № 3, 28т:

в направлении к д.п. «Комсомольский»: ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Ворошилова — пр. Химиков — далее по маршруту;

в направлении от д.п. «Комсомольский»: пр. Химиков — ул. Ворошилова — пр. Ленина — ул. Волгоградская — далее по маршруту.

Движение автобусных маршрутов № 18т, 21 т, 45 т, 61 т, 124:

в направлении к бульвару Строителей: пр. Химиков — ул. Волгоградская, пр. Ленина — ул. Ворошилова — пр. Химиков — далее по маршруту;

в направлении от бульвара Строителей — пр. Химиков — ул. Ворошилова — пр. Ленина — ул. Волгоградская — далее по маршруту.

Движение троллейбусных маршрутов № 1, 2 осуществляться не будет.