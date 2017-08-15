Движение закроют на несколько часов.
Речь идёт об участке на проспекте Химиков от улицы Ворошилова до улицы Волгоградской. Необходимость перекрытия связана с прокладкой тепловых сетей через проезжую часть проспекта, сообщили в пресс-службе администрации города.
Работы будут проводиться 18 августа. Движение закроют с 21:00 до 6:00.
Схема движения пассажирского транспорта изменится.
от остановки «Сельская больница» — ул. Волгоградская, пр. Ленина, ул. Ворошилова, пр. Химиков и далее своим маршрутом;
в обратном направлении без изменения.
в направлении к д.п. «Комсомольский»: ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Ворошилова — пр. Химиков — далее по маршруту;
в направлении от д.п. «Комсомольский»: пр. Химиков — ул. Ворошилова — пр. Ленина — ул. Волгоградская — далее по маршруту.
в направлении к бульвару Строителей: пр. Химиков — ул. Волгоградская, пр. Ленина — ул. Ворошилова — пр. Химиков — далее по маршруту;
в направлении от бульвара Строителей — пр. Химиков — ул. Ворошилова — пр. Ленина — ул. Волгоградская — далее по маршруту.
Движение троллейбусных маршрутов № 1, 2 осуществляться не будет.
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