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Недвижимость и строительство

В Новокузнецке вместо медучреждения появится гостиница

Сегодня 08:30
942
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке появится гостиница в старом трёхэтажном здании. Объект, в котором когда-то располагалось училище, переоборудуют под современную гостиницу.

Здание располагается по адресу улица ДОЗ, 11. В настоящее время здесь идёт реконструкция.

Ранее власти планировали переделать здание под круглосуточный стационар для лечения наркозависимых. Однако проект оказался не по карману. На реконструкцию понадобилось бы 150 миллионов рублей. Получить финансирование через «Федеральную программу развития наркологической помощи» тоже не получилось.

В итоге было принято выставить пустующее здание на торги. Сейчас нашёлся инвестор, который планирует сделать в здании современную гостиницу.

Комментарии 6
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коренной житель
10 1
У нас что, курортный город?? Наркологический диспансер, было бы то, что надо городу, а гостиница не к чему.Если инвестор умный, поймет,что гостиница не принесет ему доход.
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Ага
6 0
У нас что, курортный город?? Наркологический диспансер, было бы то, что надо городу, а гостиница не к чему.Если инвестор умный, поймет,что гостиница не принесет ему доход.
Наркологи со Строителей 52 себе конкурентов не разрешат создавать. Иначе гигантские бабки мимо их поплывут.
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Читатель
0 0
Оно же аварийное уже это здание
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Читатель
1 1
Пусть гостиница. Удобно,здание стоит на транспортной развязке в разные районы. Лучше отремонтировать здание о облагородить территорию, чем буде стоять в таком виде. А гостиниц мало у нас в городе.
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z
0 0
Ну и кто у нас инвестор, кто подмазал тулиивцев на этот раз мимо бюждета?
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Марина
0 0
Наркологи со Строителей 52 себе конкурентов не разрешат создавать. Иначе гигантские бабки мимо их поплывут.
Так это здание и планировалось именно для наркологов "со Строителей" для создания полноценного стационара для взрослых, коего в городе нет, а есть только дневной в арендуемом помещении.
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