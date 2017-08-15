В Новокузнецке появится гостиница в старом трёхэтажном здании. Объект, в котором когда-то располагалось училище, переоборудуют под современную гостиницу.

Здание располагается по адресу улица ДОЗ, 11. В настоящее время здесь идёт реконструкция.

Ранее власти планировали переделать здание под круглосуточный стационар для лечения наркозависимых. Однако проект оказался не по карману. На реконструкцию понадобилось бы 150 миллионов рублей. Получить финансирование через «Федеральную программу развития наркологической помощи» тоже не получилось.

В итоге было принято выставить пустующее здание на торги. Сейчас нашёлся инвестор, который планирует сделать в здании современную гостиницу.