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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Маршрутчик сбил ребёнка в центре Новокузнецка и пытается уйти от наказания — родители

Сегодня 06:30
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Mordovmedia.ru

В Новокузнецке маршрутчик насмерть сбил школьника на пешеходном переходе возле отдела ГИБДД в Центральном районе. Мать погибшего ребёнка просит откликнуться очевидцев.

«Виновник хочет уйти от отвественности!!! Свидетелей происшествия просим позвонить по телефонам: 8−904−961−88−66,8−923−623−27−40. Нужна помощь!!!», — написала мать погибшего на своей странице во ВКонтакте.

ДТП произошло 9 августа в 12−20. Маршрутный автобус сбил 15-летнего ребёнка переходящего дорогу. В результате происшествия подросток скончался в больнице.

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