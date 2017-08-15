В Новокузнецке маршрутчик насмерть сбил школьника на пешеходном переходе возле отдела ГИБДД в Центральном районе. Мать погибшего ребёнка просит откликнуться очевидцев.

«Виновник хочет уйти от отвественности!!! Свидетелей происшествия просим позвонить по телефонам: 8−904−961−88−66,8−923−623−27−40. Нужна помощь!!!», — написала мать погибшего на своей странице во ВКонтакте.

ДТП произошло 9 августа в 12−20. Маршрутный автобус сбил 15-летнего ребёнка переходящего дорогу. В результате происшествия подросток скончался в больнице.