Специалисты сравнили уровень продаж спиртного в первом полугодии 2017 года и в аналогичном периоде 2016 года.

Реализация водки снизилась на 20 процентов, вина — на 15 процентов, шампанского — на 40 процентов. Такие данные приводит Росалкогольрегулирование. При этом продажи в сельской местности не учитываются сообщают ВашГород.ру сообщал, что россияне стали меньше пить." target="_blank" rel="noopener" rel="nofollow" target="_blank">«Известия».

Торговые сети и производители также фиксируют падение продаж, но считают его не таким масштабным.

По мнению экспертов, россияне начали экономить на алкоголе, который становится дороже из-за повысившихся акцизов на продукцию.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что россияне стали меньше пить.