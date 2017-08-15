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Россияне стали меньше покупать алкоголь

Сегодня 09:40
409
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vsluh.ru

Специалисты сравнили уровень продаж спиртного в первом полугодии 2017 года и в аналогичном периоде 2016 года.

Реализация водки снизилась на 20 процентов, вина — на 15 процентов, шампанского — на 40 процентов. Такие данные приводит Росалкогольрегулирование. При этом продажи в сельской местности не учитываются сообщают ВашГород.ру сообщал, что россияне стали меньше пить." target="_blank" rel="noopener" rel="nofollow" target="_blank">«Известия».

Торговые сети и производители также фиксируют падение продаж, но считают его не таким масштабным.

По мнению экспертов, россияне начали экономить на алкоголе, который становится дороже из-за повысившихся акцизов на продукцию.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что россияне стали меньше пить.

Комментарии 8
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Дон Хенаро 45505
23 0
Зачем покупать с акцизом водку и отдавать любимому государство кучу бабла если если на сахар нет акцизов?)) Гони сам, высшей математики там нет, только базовое знание физики и немного химии и вперед)Тем более есть замечательный форум очень обширный по этой теме в рунете...
Напитки домашнего приготовления не только дешевле но и вкуснее)
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Дон Хенаро 45505
6 0
Зачем покупать с акцизом водку и отдавать любимому государство кучу бабла если если на сахар нет акцизов?)) Гони сам, высшей математики там нет, только базовое знание физики и немного химии и вперед)Тем более есть замечательный форум очень обширный по этой теме в рунете...
Напитки домашнего приготовления не только дешевле но и вкуснее)
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!
0 6
Дон Хенаро:
Зачем покупать с акцизом водку и отдавать любимому государство кучу бабла если если на сахар нет акцизов?)) Гони сам, высшей математики там нет, только базовое знание физики и немного химии и вперед)Тем более есть замечательный форум очень обширный по этой теме в рунете...
Напитки домашнего приготовления не только дешевле но и вкуснее)
Щас накаркаешь, придурок!
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2 по физике, 2 по химии
0 486
Тьфу на вас ещё раз...
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z
0 1
Ни кто меньше пить не стал, бухать стали меньше, так как люди на дачах за городом.
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1
16 0
Их стратегия, повышение акцизов для увеличения потока бабла сыграла в обратную сторону.
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Дон Хенаро 45505
14 0
Щас накаркаешь, придурок!
Ну я думаю акцизов на сахар можно не опасаться))) Власть до такого не дойдет)))
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