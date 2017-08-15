Специалисты сравнили уровень продаж спиртного в первом полугодии 2017 года и в аналогичном периоде 2016 года.
Реализация водки снизилась на 20 процентов, вина — на 15 процентов, шампанского — на 40 процентов. Такие данные приводит Росалкогольрегулирование. При этом продажи в сельской местности не учитываются сообщают ВашГород.ру сообщал, что россияне стали меньше пить." target="_blank" rel="noopener" rel="nofollow" target="_blank">«Известия».
Торговые сети и производители также фиксируют падение продаж, но считают его не таким масштабным.
По мнению экспертов, россияне начали экономить на алкоголе, который становится дороже из-за повысившихся акцизов на продукцию.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что россияне стали меньше пить.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Напитки домашнего приготовления не только дешевле но и вкуснее)
Напитки домашнего приготовления не только дешевле но и вкуснее)
Зачем покупать с акцизом водку и отдавать любимому государство кучу бабла если если на сахар нет акцизов?)) Гони сам, высшей математики там нет, только базовое знание физики и немного химии и вперед)Тем более есть замечательный форум очень обширный по этой теме в рунете...
Напитки домашнего приготовления не только дешевле но и вкуснее)