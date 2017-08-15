На площади возле Государственной филармонии Кузбасса ремонт идёт полным ходом. Реставрацию проводят и в самом здании.

Сейчас вся территория обнесена забором. Однако в скором времени кемеровчане смогут насладиться новыми видами культурного центра и площади возле него.

Открытие обновлённого фонтана приурочат ко Дню Шахтера. Так, 26 августа жители города смогут увидеть новый фонтан, сообщает vse42.ru. Арт-объект получил название «Сила шахтерской традиции».