Две управляющие компании в Киселёвске начисляли жителям необоснованно высокие тарифы.
Жильцов обманули ЖК «Комфорт-Стиль Плюс» и ООО «УК «Управдом», сообщили в администрации области. Эти «управляшки» завышали кузбассовцам тарифы за ОДН. После проверки Госжилинспекии компания «Управдом» сделала перерасчёт и добровольно вернула клиентам более 127 000 рублей. А на ЖК «Комфорт-Стиль Плюс» завели два административных дела.
Недавно в оплате ОДН появились очередные изменения. Напомним, до января 2017 года мы платили по счётчику. Но из-за частого мошенничества и начисления тарифов с потолка закон поменяли. С января 2017 года в регионах установили фиксированный размер ОДН. Но недавно Владимир Путин подписал поправки, и теперь жильцы могут сами на общем собрании выбирать, как им вносить деньги за ОДН, по счётчику или тарифу.
Ранее ВашГород.ру также сообщал о других махинациях «управляшек» и о том, как сохранить свои деньги от обмана УК. Кстати, россиянам разрешили не платить за жилищно-коммунальные услуги, если информацию по платежам не разместили на сайте государственной информационной системы ЖКХ.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Но у нас ... !!!
Всем всё по- барабану, все бездействуют, отказывая себе во всём, повторюсь : прокуратура, ГЖИ, Полиция - не смотря на мартовское обращение Путина на коллегии Генпрокуратуры об оперативном реагирования на нарушения в сфере ЖКХ.
Опять же повторюсь: причина бездействия - отсутствие авторитета у Путина, как президента "всея РФ" ! ! !
Когда суслику воду в нору льют-он тоже добровольно из нее выходит.
После проверки ...добровольно....
Когда суслику воду в нору льют-он тоже добровольно из нее выходит.
(Извиняюсь, если оскорбил чувства ворующих.)
Так что, уважаемый "321", Вас следует опасаться ???!