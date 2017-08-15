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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Жители многоэтажек в Кузбассе несколько месяцев переплачивали за ЖКУ

Сегодня 09:44
1176
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Thelifenews.ru

Две управляющие компании в Киселёвске начисляли жителям необоснованно высокие тарифы.

Жильцов обманули ЖК «Комфорт-Стиль Плюс» и ООО «УК «Управдом», сообщили в администрации области. Эти «управляшки» завышали кузбассовцам тарифы за ОДН. После проверки Госжилинспекии компания «Управдом» сделала перерасчёт и добровольно вернула клиентам более 127 000 рублей. А на ЖК «Комфорт-Стиль Плюс» завели два административных дела.

Недавно в оплате ОДН появились очередные изменения. Напомним, до января 2017 года мы платили по счётчику. Но из-за частого мошенничества и начисления тарифов с потолка закон поменяли. С января 2017 года в регионах установили фиксированный размер ОДН. Но недавно Владимир Путин подписал поправки, и теперь жильцы могут сами на общем собрании выбирать, как им вносить деньги за ОДН, по счётчику или тарифу.

Ранее ВашГород.ру также сообщал о других махинациях «управляшек» и о том, как сохранить свои деньги от обмана УК. Кстати, россиянам разрешили не платить за жилищно-коммунальные услуги, если информацию по платежам не разместили на сайте государственной информационной системы ЖКХ.

Комментарии 4
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Я так кумекаю:
2 0
В Киселевске, оказалось, можно порядок навести в ЖКХ.
Но у нас ... !!!
Всем всё по- барабану, все бездействуют, отказывая себе во всём, повторюсь : прокуратура, ГЖИ, Полиция - не смотря на мартовское обращение Путина на коллегии Генпрокуратуры об оперативном реагирования на нарушения в сфере ЖКХ.
Опять же повторюсь: причина бездействия - отсутствие авторитета у Путина, как президента "всея РФ" ! ! !
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Седой 12406
6 0
После проверки ...добровольно....
Когда суслику воду в нору льют-он тоже добровольно из нее выходит.
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321
0 13
Седой:
После проверки ...добровольно....
Когда суслику воду в нору льют-он тоже добровольно из нее выходит.
это же надо быть такой неугомонной брюзжалкой
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Кстати:
0 0
это же надо быть такой неугомонной брюзжалкой
Лишь с молчаливого согласия равнодушных творится всё зло ... , и все, что творится у нас ядерных великодержавцев ... !
(Извиняюсь, если оскорбил чувства ворующих.)
Так что, уважаемый "321", Вас следует опасаться ???!
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