Две управляющие компании в Киселёвске начисляли жителям необоснованно высокие тарифы.

Жильцов обманули ЖК «Комфорт-Стиль Плюс» и ООО «УК «Управдом», сообщили в администрации области. Эти «управляшки» завышали кузбассовцам тарифы за ОДН. После проверки Госжилинспекии компания «Управдом» сделала перерасчёт и добровольно вернула клиентам более 127 000 рублей. А на ЖК «Комфорт-Стиль Плюс» завели два административных дела.

Недавно в оплате ОДН появились очередные изменения. Напомним, до января 2017 года мы платили по счётчику. Но из-за частого мошенничества и начисления тарифов с потолка закон поменяли. С января 2017 года в регионах установили фиксированный размер ОДН. Но недавно Владимир Путин подписал поправки, и теперь жильцы могут сами на общем собрании выбирать, как им вносить деньги за ОДН, по счётчику или тарифу.

Ранее ВашГород.ру также сообщал о других махинациях «управляшек» и о том, как сохранить свои деньги от обмана УК. Кстати, россиянам разрешили не платить за жилищно-коммунальные услуги, если информацию по платежам не разместили на сайте государственной информационной системы ЖКХ.