Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 12 августа вернулся в Кузбасс после прохождения реабилитации в Москве.
Как сообщает «Интерфакс», глава региона пока останется на амбулаторном лечении. Подчёркивается, что самочувствие губернатора хорошее, он владеет ситуацией в регионе, работает со своими заместителями.
Однако пока не сообщается о том, когда именно Аман Тулеев вернётся к работе.
Ранее ВашГород.ру писал, почему кузбассовцы встревожены затянувшимся отпуском губернатора. Напомним, глава региона взял десятидневный отпуск 22 мая, а затем продлил его.
Как оказалось, после сложной операции на позвоночнике Аман Тулеев перенёс пневмонию. Изначально губернатор находился на реабилитации в кемеровской больнице № 3. Однако позже стало известно и местных СМИ, что глава Кузбасса Аман Тулеев продолжит лечение в московской клинике.
Губернатора Кемеровской области привезли в аэропорт на носилках и доставили в Москву самолётом МЧС, оборудованным для перевозки людей в тяжёлом состоянии, писало издание Novokuznetsk.su.
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