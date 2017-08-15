Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 12 августа вернулся в Кузбасс после прохождения реабилитации в Москве.

Как сообщает «Интерфакс», глава региона пока останется на амбулаторном лечении. Подчёркивается, что самочувствие губернатора хорошее, он владеет ситуацией в регионе, работает со своими заместителями.

Однако пока не сообщается о том, когда именно Аман Тулеев вернётся к работе.

Ранее ВашГород.ру писал, почему кузбассовцы встревожены затянувшимся отпуском губернатора. Напомним, глава региона взял десятидневный отпуск 22 мая, а затем продлил его.

Как оказалось, после сложной операции на позвоночнике Аман Тулеев перенёс пневмонию. Изначально губернатор находился на реабилитации в кемеровской больнице № 3. Однако позже стало известно и местных СМИ, что глава Кузбасса Аман Тулеев продолжит лечение в московской клинике.

Губернатора Кемеровской области привезли в аэропорт на носилках и доставили в Москву самолётом МЧС, оборудованным для перевозки людей в тяжёлом состоянии, писало издание Novokuznetsk.su.