В областной столице появился четвёртый филиал популярного книжного магазина «Читай-город».
Он расположился на Ноградской, 5, сообщили на сайте книжного магазина. Покупатели могут не только приобрести там литературу и канцтовары, но и забрать заказ из интернет-магазина.
Напомним, другие точки «Читай-города» находятся в Рудничном районе на Шахтёров, в центре на Кузнецком и в Ленинском районе на Химиков.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
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