В областной столице появился четвёртый филиал популярного книжного магазина «Читай-город».

Он расположился на Ноградской, 5, сообщили на сайте книжного магазина. Покупатели могут не только приобрести там литературу и канцтовары, но и забрать заказ из интернет-магазина.

Напомним, другие точки «Читай-города» находятся в Рудничном районе на Шахтёров, в центре на Кузнецком и в Ленинском районе на Химиков.