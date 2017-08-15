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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте
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В Кемерове открыли новый «Читай-город»

Сегодня 10:19
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Avtograf22.ru

В областной столице появился четвёртый филиал популярного книжного магазина «Читай-город».

Он расположился на Ноградской, 5, сообщили на сайте книжного магазина. Покупатели могут не только приобрести там литературу и канцтовары, но и забрать заказ из интернет-магазина.

Напомним, другие точки «Читай-города» находятся в Рудничном районе на Шахтёров, в центре на Кузнецком и в Ленинском районе на Химиков.

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