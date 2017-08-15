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И приснится же такое: в Новокузнецке выступит «Todes»

Сегодня 10:30
448
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Nuriev.Event

Концерт пройдет в Новокузнецком драматическом театре.

«Удивительно яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий танцевальный спектакль „И приснится же такое…“ станет для Вас открытием», — рассказал организатор концерта Дмитрий Нуриев.

Постановки хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера балета «TODES» Аллы Духовой отличаются динамичностью, оригинальностью, тонкой профессиональной работой артистов балета.

«И приснится же такое…» — это спектакль, который дает возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам, которые почувствовала и воплотила на сцене Алла Духова!" - пишут на официальном сайте балета «Todes».

Концерт балета «Todes» состоится 15 октября 2017 г. (воскресенье) в Новокузнецком драматическом театре в 18:00.

Цена билетов от 1000 до 2800.

Подробности в интернете:

Сайт концерта http://nurievevent.ru/todes42

Встреча в ВК https://vk.com/event148174760

Подробная информация по телефонам 8 (3843) 600−292, 8−923−631−1107.

Касса драмтеатра 8 (3843) 743−043.

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Комментарии 3
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z
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Нам не до тодеса, надо чиговноежиков содержать и налоги скоро уже платить.
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Ветер перемен...
0 0
А они случайно не кореша нашумевшей, наскандалившей группы Боня эМ?
По харе,по харе маме,
Надавал опять по харе папа маме...
€8•D
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