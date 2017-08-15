Концерт пройдет в Новокузнецком драматическом театре.
«Удивительно яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий танцевальный спектакль „И приснится же такое…“ станет для Вас открытием», — рассказал организатор концерта Дмитрий Нуриев.
Постановки хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера балета «TODES» Аллы Духовой отличаются динамичностью, оригинальностью, тонкой профессиональной работой артистов балета.
«И приснится же такое…» — это спектакль, который дает возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам, которые почувствовала и воплотила на сцене Алла Духова!" - пишут на официальном сайте балета «Todes».
Концерт балета «Todes» состоится 15 октября 2017 г. (воскресенье) в Новокузнецком драматическом театре в 18:00.
Цена билетов от 1000 до 2800.
Подробности в интернете:
Сайт концерта http://nurievevent.ru/todes42
Встреча в ВК https://vk.com/event148174760
Подробная информация по телефонам 8 (3843) 600−292, 8−923−631−1107.
Касса драмтеатра 8 (3843) 743−043.
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По харе,по харе маме,
Надавал опять по харе папа маме...
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