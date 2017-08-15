Только за последние несколько дней сотни жителей области подверглись укусам клещей.

За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 333 человека, в том числе детей — 45 (в 2016 году за этот период обратились 182 человека, детей — 39). Исследовано 7890 клещей, снятых с лиц, пострадавших от присасывания, в 472 клещах (6,0%) выявлено наличие вируса клещевого энцефалита. Всем пострадавшим введён иммуноглобулин, — сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности насекомых в медицинские организации с жалобами на их присасывание обратились 33 439 человек. Из них детей и подростков до 17 лет — 6 064 человека.

884 человека были госпитализированы с подозрением на заболевания, передающиеся иксодовыми клещами. Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» установлен 101 больному, «иксодовый клещевой боррелиоз» — 271 больному.

Управление Роспотребнадзора напоминает: основное средство специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита — вакцинация. Её проводят круглогодично в соответствии с медицинскими показаниями и противопоказаниями.

Также жителям советуют соблюдать меры индивидуальной защиты: при посещении леса, кладбищ, садов, огородов следует наносить на одежду отпугивающие клещей средства, носить защитную одежду, желательно светлых тонов. Не рекомендуется располагаться в затемнённых местах с высоким травостоем и вблизи троп. Каждые полчаса-1,5 часа пребывания в лесу нужно проводить само- и взаимоосмотры, регулярно осматривать на наличие клещей домашних животных после прогулок на природе.

При обнаружении присосавшихся клещей пострадавшим следует немедленно обратиться в поликлинику, травмпункт для удаления и проведения исследования снятых клещей на наличие вируса клещевого энцефалита. Если клещ удалён самостоятельно, необходимо доставить его в медицинскую организацию для проведения исследования и введения иммуноглобулина.