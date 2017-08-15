Минтранс сделает послабления в законе об изменении ручной клади в самолётах.

Напомним, недавно Минтранс исключил множество вещей из списка ручной клади. Чтобы взять на борт ноутбук, верхнюю одежду, зонт и книгу, придётся доплатить.

Но кое-какие послабления всё же будут, сообщает «Российская газета». Например, в списке ручной клади оставят верхнюю одежду: шубу и другие зимние вещи.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, по новому закону, пассажир не может взять на борт больше 5 килограммов багажа. Также отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов.