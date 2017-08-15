В России поменяют непопулярный закон о ручной клади в самолётах
Сегодня 10:49
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Минтранс сделает послабления в законе об изменении ручной клади в самолётах.
Напомним, недавно Минтранс исключил множество вещей из списка ручной клади. Чтобы взять на борт ноутбук, верхнюю одежду, зонт и книгу, придётся доплатить.
Но кое-какие послабления всё же будут, сообщает «Российская газета». Например, в списке ручной клади оставят верхнюю одежду: шубу и другие зимние вещи.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, по новому закону, пассажир не может взять на борт больше 5 килограммов багажа. Также отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов.
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Например, нахожу подтверждение насчет ручной клади не более 5 кг., на сайте авиакомпании Сибирь, где в правилах так и написано - 1 место ручной клади весом до 10 кг.
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Как порадовать дурака?
Нужно отобрать у него все и немного вернуть.