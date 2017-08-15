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В России поменяют непопулярный закон о ручной клади в самолётах

Сегодня 10:49
460
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Shutterstock

Минтранс сделает послабления в законе об изменении ручной клади в самолётах.

Напомним, недавно Минтранс исключил множество вещей из списка ручной клади. Чтобы взять на борт ноутбук, верхнюю одежду, зонт и книгу, придётся доплатить.

Но кое-какие послабления всё же будут, сообщает «Российская газета». Например, в списке ручной клади оставят верхнюю одежду: шубу и другие зимние вещи.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, по новому закону, пассажир не может взять на борт больше 5 килограммов багажа. Также отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов.

Комментарии 4
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z
6 1
А почему разные по весу люди платят по разному?
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чем подкупают статьи от Марго,
0 0
так это безупречной точностью.

Например, нахожу подтверждение насчет ручной клади не более 5 кг., на сайте авиакомпании Сибирь, где в правилах так и написано - 1 место ручной клади весом до 10 кг.
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Седой 12406
16 0
Но кое-какие послабления всё же будут
---------------------
Как порадовать дурака?
Нужно отобрать у него все и немного вернуть.
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аватар
бревно Ленина
1 1
Блин, вот вместо того, чтобы строить догадки о том, что оно там будет и как оно там вилами по воде писано, да какие такие новые фантастические аллеи из носа возникают, писали бы лучше своевременно об отключениях воды и света. Писатели недоделанные.
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