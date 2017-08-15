Пострадавшими в ДТП стали восьмилетний мальчик и 12-летняя девочка.

У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота.

Девочка получила закрытый перелом ноги. Об этом «Интерфаксу» рассказали в городском отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД.

Сообщается, что ЧП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на Пионерском проспекте. Авария случилась вечером в понедельник, 14 августа.

За рулём «Хёндай Грета» находился 64-летний мужчина. По предварительным данным, в момент аварии он был трезв.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.