Пострадавшими в ДТП стали восьмилетний мальчик и 12-летняя девочка.
У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота.
Девочка получила закрытый перелом ноги. Об этом «Интерфаксу» рассказали в городском отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД.
Сообщается, что ЧП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на Пионерском проспекте. Авария случилась вечером в понедельник, 14 августа.
За рулём «Хёндай Грета» находился 64-летний мужчина. По предварительным данным, в момент аварии он был трезв.
Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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