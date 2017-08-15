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Когда в Новокузнецке всё-таки подорожает проезд в маршрутках

Сегодня 11:45
550
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
10kanal.ru

Повышение проезда на некоторых маршрутках с сегодняшнего дня отменяется.

На это есть целый ряд причин. Во-первых, в Новокузнецке пока осталась одна на весь город газовая заправка, и предприниматели решили повременить с повышением тарифов.

«Возникли и разногласия между перевозчиками. У нас много маршрутов пересекаются между собой, и, если проезд подорожает у одного перевозчика, то поездки у другого станут более конкурентоспособными. Произойдёт отток пассажиров. Бывает, что многие маршрутки ходят с интервалом в несколько минут, иногда сразу две подъезжают к остановке. Логично, что люди выберут ту, где проезд дешевле», — рассказал ВашГород.ру индивидуальный предприниматель Илья Тибейкин.

Повышение цены необходимо, и самый правильный способ — сделать это сразу во всех маршрутках, считает бизнесмен. Но тогда перевозчиков обвинит в сговоре Антимонопольная служба. Получается замкнутый круг.

Отдельные предприниматели всё же могут поднять цены на билеты после того, как ситуация с газом нормализуется.

Напомним, некоторые маршрутчики недавно повесили объявление, что с 15 августа повысят цену проезда.

Ранее ВашГород.ру также сообщал, почему подорожание проезда в городе неизбежно.

Комментарии 5
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Седой 12406
9 0
если проезд подорожает у одного перевозчика, то поездки у другого станут более конкурентоспособными
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Кошмар!Конкуренция....
Хотя...Разве это не одна из составляющих нормального бизнеса?
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Картель представляет собой союз предпринимателей на основе картельного соглашения, в котором устанавливаются обязательные для всех участников условия: по объему производства, ценам, доле на рынке сбыта и др. Участники картеля сохраняют свою юридическую и хозяйственную самостоятельность и осуществляют свою деятельность на основе картельного договора.
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В связи с принятием «третьего антимонопольного пакета» в антимонопольном законодательстве появилось понятие «картеля», - заявил Александр Кинёв на Всероссийской научно-практической конференции, проходившей в МГУ им. М.В. Ломоносова. «На ближайшие 3-4 года приоритетным направлением в нашей работе остается борьба с картелями», - отметил он.
Александр Кинёв рассказал, что в новом законе запрет на картели является безусловным (запрет «per se») – правоприменителю требуется доказать только наличие запрещенного соглашения и нет необходимости доказывать, что его реализация привела к ограничивающим конкуренцию последствиям.
Также он отметил, что законодательные новеллы, касающиеся темы антиконкурентных соглашений ФАС России предложит для обсуждения в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и в Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации.
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stek
2 1
В городе действует мафия автоперевозчиков. Пора писать Путину в его зеленую папку......
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Бусина
0 0
В городе действует мафия автоперевозчиков. Пора писать Путину в его зеленую папку......
Конечно напишите, куда деньги муниципалы девают!!! 710 млн где??? Почему парк весь ********** Чем Управление по транспорту занимается???
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Читатель
1 0
Тибейкин ты как политическая проститутка, сначала одно говоришь, потом другое. В магазинах есть конкуренция и что-то никто не умер
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Митрич
0 0
А мне больше первая часть статьи понравилась... Это, оказывается, чем меньше в городе газозаправок, тем ниже себестоимость проезда??? :-)))) Какая взаимосвязь? :-)))
Может, их вообще все прикрыть, тогда нас совсем задаром возить будут? :-)))))
Бред на бреде и бредом погоняет.... :-))) Как говаривал классик: "Или я дурак, или лыжи не едут!" :-)))
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