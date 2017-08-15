Повышение проезда на некоторых маршрутках с сегодняшнего дня отменяется.

На это есть целый ряд причин. Во-первых, в Новокузнецке пока осталась одна на весь город газовая заправка, и предприниматели решили повременить с повышением тарифов.

«Возникли и разногласия между перевозчиками. У нас много маршрутов пересекаются между собой, и, если проезд подорожает у одного перевозчика, то поездки у другого станут более конкурентоспособными. Произойдёт отток пассажиров. Бывает, что многие маршрутки ходят с интервалом в несколько минут, иногда сразу две подъезжают к остановке. Логично, что люди выберут ту, где проезд дешевле», — рассказал ВашГород.ру индивидуальный предприниматель Илья Тибейкин.

Повышение цены необходимо, и самый правильный способ — сделать это сразу во всех маршрутках, считает бизнесмен. Но тогда перевозчиков обвинит в сговоре Антимонопольная служба. Получается замкнутый круг.

Отдельные предприниматели всё же могут поднять цены на билеты после того, как ситуация с газом нормализуется.

Напомним, некоторые маршрутчики недавно повесили объявление, что с 15 августа повысят цену проезда.

Ранее ВашГород.ру также сообщал, почему подорожание проезда в городе неизбежно.