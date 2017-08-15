По подсчётам международной компании PricewaterhouseCoopers (PwC), занимающейся услугами аудита, за последний год стоимость владения автомобилем значительно выросла.

Компания PwC проанализировала этот показатель для автомобилей разных классов на начало 2017 года.

Так, одной из наиболее существенных статей расходов для всех сегментов остается потеря стоимости.

Например, машины классов В, С, D и компактные кроссоверы теряют в цене примерно 29−35% от общей стоимости за три года. Полноразмерные «паркетники» стоимость до 3 миллионов рублей после трехлетней эксплуатации становятся дешевле на 37−42%.

Самый большой ценовой ущерб терпят автомобили бизнес-класса и внедорожники стоимостью больше 3 миллионов рублей. Это примерно 43−49%.

Затраты на топливо также зависят от стоимости самого автомобиля.

Чем дороже авто, тем меньше процент от общей суммы затрат на содержание машины автолюбитель потратит на заправке. Например, владельцы автомобилей классов В и С тратят на топливо 23−24%, в то время как владельцы автомобилей класса Е и полноразмерных внедорожников — по 6% от общей суммы, пишет «Российская газета».

На оформление ОСАГО и каско автолюбители тратят 19−26%. Однако этот показатель в 2017 года стал немного ниже, чем в прошлом.

На различные налоги и сборы владельцы авто отдают примерно 1,5% от общих годовых затрат на машину.

Для автомобилей бизнес-класса, среднеразмерных кроссоверов и полноразмерных внедорожников до 3 миллионов рублей этот показатель составляет порядка 2,1−2,5%. Для машин, цена которых выше 3 миллионов рублей — 5%.

«Стоимость владения личным автомобилем с каждым годом растёт, и в связи с этим потребители все чаще выбирают альтернативные виды транспорта, такие как каршеринг, райдшеринг и такси, которое за счёт оптимизационных изменений, проведенных в последнее время, стало более комфортным и конкурентоспособным по цене способом совершения поездок, — отметил руководитель отдела сопровождения сделок PwC в России.

Итак, за год владелец авто В-класса тратит около 195 600 рублей, это на 1,6% ниже по сравнению с прошлым годом.

Стоимость обслуживания машины С-класса, наоборот, выросла на 0,4% и составляет 266 900 рублей.

Содержание сегмента D в России обходится в 420 700 рублей в год. Это на 13% больше, чем в прошлом году.

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