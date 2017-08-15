ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы читателей в нашей постоянной рубрике. Сегодня Людмила спрашивает, как помочь ребёнку избавиться от насмешек в школе.

«Почти все дети не хотят в школу из-за уроков, но у моего сына другая причина. Мы перешли в 6-й класс в другую школу, и весь прошлый год над моим ребёнком измывались одноклассники. Обзывали, бросали его вещи, начинали драку. Об этом узнали только в конце года, сын долго не хотел рассказывать. Учитель пыталась решить ситуацию, но пацаны всё равно принимаются за своё. У меня хороший сын, он неплохо учится, но он очень спокойный мальчик и не любит ввязываться в конфликты, ему сложно ответить обидчикам», — написала читательница.

По словам Людмилы, они с мужем хотели сами решать проблему:

«Мы с мужем собирались сами прийти и поговорить с хулиганами, но сын просто умолял не делать этого, потому что потом его будут обзывать „стукачом“ и смеяться. И вот уже скоро 1 сентября, и всё это снова начнётся, тем более что переходный возраст, и эти хулиганы ещё больше озвереют. Как быть? Как помочь ребёнку остановить это безобразие? Подскажите, не знаю, как сделать лучше».

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