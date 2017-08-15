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Здоровый город

В России снизилась смертность

Сегодня 12:25
108
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
stolicaonego.ru

Минздрав заявил о сокращении смертности.

По данным ведомства, за первое полугодие 2017 в России умерло на 20,2 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В процентном отношении разница не выглядит существенной — 2,1 процента. Однако в Минздраве считают, что в непростых экономических условиях это очень хороший показатель, пишут «Известия».

В стране продолжается снижение смертности от основных причин. От болезней органов дыхания умерло на 8,7 процента меньше россиян, от новообразований — на 3 процента, от болезней системы кровообращения — на 3,3 процента. На 4,3 процента сократилась смертность от болезней органов пищеварения, на 10 процентов — от внешних причин.

Между тем, количество умерших по-прежнему превышает число родившихся, констатируют специалисты Росстата. Самые распространённые причины смертности — сердечно-сосудистые заболевания и новообразования.

Демографы отмечают колоссальную смертность среди мужчин трудоспособного возраста. На эту группу сейчас приходится каждый пятый смертельный случай в России.

А вот уровни младенческой и материнской смертности достигли исторического минимума. За шесть месяцев этого года показатель младенческой смертности снизился на 13,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году он составил 5,3 на тысячу младенцев.

По мнению эксперта Лиги здоровья нации Евгения Ачкасова, смертность и здоровье зависят от медицины только на 15 процентов. Остальное формируется экологией, образом жизни, генетическими факторами. Чтобы достичь хороших результатов по снижению смертности, надо заниматься не только развитием системы здравоохранения.

Ранее ВашГород.ру сообщал об увеличении продолжительности жизни в России.

Комментарии 3
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Я так кумекаю:
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Хорошо осознавать, что душа бессмертна, - живи радуйся !!!
Не плохо бы, конечно, при жизни проибресть пару-тройку индульгенций - подстраховаться !
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Дон Хенаро 45505
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Сокращается смертность, растет продолжительность жизни, растут зарплаты....
У меня у одного мысль что речь идет о России в какой то параллельной Вселенной, где нит Путина и К....?
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Давайте, ********** свое население, кто не доживет до 72 лет, тому компенсацию в 10 миллионов. Честно зато.
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