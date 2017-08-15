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Половина кузбасских работодателей врут про размер зарплаты

Сегодня 13:05
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Onlinelpnprograms.net

Аналитики сайта Зарплата.ру установили, что большинство кузбасских работодателей обманывают соискателей.

Специалисты сайта провели опрос среди жителей области. У кузбассовцев спросили, как часто их обманывал работодатель при устройстве на работу.

Результаты опроса оказались совсем неутешительными. Большинство респондентов — 74% ответили, что хотя бы раз были обмануты на собеседовании.

Примерно половина работодателей преувеличивает размер ожидаемой зарплаты. Так, 46% соискателей утверждают, что названная на собеседовании сумма зачастую значительно выше фактической.

Примерно половина опрошенных кузбассовцев пожаловались, что им приходится выполнять работу, о которой на собеседовании работодатель умолчал.

Примерно 20% недовольны, тем, что их не устроили официально.

Однако и сами соискатели признались, что врали на собеседовании. Например, 65% респондентов приукрашивали свои заслуги и умения, пишет а42.

Около 4% признались, что нагло врали на собеседовании, большинство из них уверены, что именно это помогло им заполучить место.

Треть кузбассовцев рассказали, что при трудоустройстве никогда не обманывали потенциального работодателя.

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