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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

В Кемерове догхантер обещают потравить всех собак: животным угрожает опасность

Сегодня 12:45
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Saratov.kp.ru

В Кемерове догхантер пообещал уничтожить собак в своём районе. Такое сообщение было опубликовано в сообществе «Подслушано Кемерово».

Анонимный автор сообщает, что ему надоело засилие района собаками. А их лай его раздражает. Кроме этого, неизвестный сообщил, что у него есть в наличии все необходимые для травли животных препараты, которые ему удалось достать у знакомого ветеринара.

«Вкусняха, обработанная этим составом, приманит запахом шавку, та её съест, а дальше дело времени, как только начнёт перерабатываться в желудке тогда и будет веселуха. Надеюсь, что моё дело сработает и я избавлюсь от дворовых шавок, особенно от мелких пород, которые тявкают как комары, от левых бездомных псин. Процесс запущен, наблюдаю», — написал неизвестный.

В каком районе действует догхантер не сообщается.

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