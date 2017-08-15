В Кемерове догхантер пообещал уничтожить собак в своём районе. Такое сообщение было опубликовано в сообществе «Подслушано Кемерово».

Анонимный автор сообщает, что ему надоело засилие района собаками. А их лай его раздражает. Кроме этого, неизвестный сообщил, что у него есть в наличии все необходимые для травли животных препараты, которые ему удалось достать у знакомого ветеринара.

«Вкусняха, обработанная этим составом, приманит запахом шавку, та её съест, а дальше дело времени, как только начнёт перерабатываться в желудке тогда и будет веселуха. Надеюсь, что моё дело сработает и я избавлюсь от дворовых шавок, особенно от мелких пород, которые тявкают как комары, от левых бездомных псин. Процесс запущен, наблюдаю», — написал неизвестный.

В каком районе действует догхантер не сообщается.