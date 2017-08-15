В Кемерове на нескольких улицах ограничат движение
Сегодня 12:56
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В областном центре Кузбасса продолжается ремонт дорог.
Сегодня, 15 августа, его будут проводить на четырёх улицах города. Одну из полос движения перекроют, а скоростной режим ограничат до 40 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.
Работы будут проводиться на:
Ранее ВашГород.ру сообщал о полном перекрытии участка проезжей части на проспекте Химиков.
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