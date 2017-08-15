В областном центре Кузбасса продолжается ремонт дорог.

Сегодня, 15 августа, его будут проводить на четырёх улицах города. Одну из полос движения перекроют, а скоростной режим ограничат до 40 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Работы будут проводиться на:

улице Ракитянского — от улицы Антипова до поворота на посёлок Крутой;

улице Рабочей;

улице Спасской;

проспекте Притомском.

Ранее ВашГород.ру сообщал о полном перекрытии участка проезжей части на проспекте Химиков.