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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

В Кемерове на нескольких улицах ограничат движение

Сегодня 12:56
32
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ceur.ru

В областном центре Кузбасса продолжается ремонт дорог.

Сегодня, 15 августа, его будут проводить на четырёх улицах города. Одну из полос движения перекроют, а скоростной режим ограничат до 40 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Работы будут проводиться на:

  • улице Ракитянского — от улицы Антипова до поворота на посёлок Крутой;
  • улице Рабочей;
  • улице Спасской;
  • проспекте Притомском.

Ранее ВашГород.ру сообщал о полном перекрытии участка проезжей части на проспекте Химиков.

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