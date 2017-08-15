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В России пропасть между богатыми и бедными постоянно растёт

Сегодня 13:15
722
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Belchas.by

Специалиста РАНХиГС изучили данные, опубликованные Росстатом.

Согласно мнению экспертов, за первое полугодие 2017 года разница в доходах между богатыми и бедными существенно увеличилась.

Главной причиной социального неравенства исследователи называют увеличение доходов состоятельного населения, пишет Novokuznetsk. su.

Сообщается, что на покупку товаров и оплату услуг россияне тратят 75,8% от своих доходов. Год назад этот показатель составлял 74,3%. Доля сбережений, наоборот, снизилась. В 2016 году — 10,9%, в 2017 — 8,1%.

Комментарии 8
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Дон Хенаро 45578
37 4
В ненавистных всеми пацриотиками США население на еду тратит 6,5 (2016 год)% от дохода...вот и задумайтесь...
Уже давно пора дать этой власти пинка под разжиревший зад
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Интересно,
3 0
пропасть растёт ... ширше или глЫбже ??
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Пенсионер
11 0
Дон Хенаро:
В ненавистных всеми пацриотиками США население на еду тратит 6,5 (2016 год)% от дохода...вот и задумайтесь...
Уже давно пора дать этой власти пинка под разжиревший зад
Ага, дашь им пинка, а эти скунсы у власти, во главе с гарантом, тебе в ответку такую вонь пустят, что весь народ угорит!
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Клара
19 0
Вот вам и средний показатель зп ! Доходы состоятельных растут , а других групп населения стремительно падают на фоне роста тарифов ЖКХ , поборах в школах , детсадах , повышения цен и тп . И статья про то , что каждый шестой россиянин доволен своими доходами - глупо-грустная(((
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Седой 12445
10 4
Пусть растет.
Чем больше вырастет, тем меньше жирных котов ее перепрыгнет, таща свое гузно до самолета за границу.
Скоро вообще веселуха начнется-вражеский Госдеп принял закон о сборе досье на наших "буратин" и им уже взгрустнулось.Абрамович кинулся разводиться, Прохоров скидывает российские активы, а Дерипаска попытался заработать иммунитет докладом (стуком на подельников) в конгрессе США, но его выставили вон.
Сбор данных должен окончится к февралю.
А пока....Пусть растет.
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главрач
1 0
Ну,а в среднем по больнице 36,6...
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жека
3 0
Седой:
Пусть растет.
Чем больше вырастет, тем меньше жирных котов ее перепрыгнет, таща свое гузно до самолета за границу.
Скоро вообще веселуха начнется-вражеский Госдеп принял закон о сборе досье на наших "буратин" и им уже взгрустнулось.Абрамович кинулся разводиться, Прохоров скидывает российские активы, а Дерипаска попытался заработать иммунитет докладом (стуком на подельников) в конгрессе США, но его выставили вон.
Сбор данных должен окончится к февралю.
А пока....Пусть растет.
Давно пора у воров, всё отобрать))) молодцы американцы.
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Я так кумекаю:
0 0
Давно пора у воров, всё отобрать))) молодцы американцы.
А Вы не находите, что своим высказыванием Вы оскорбляете чувства ворующих, а !??
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