Специалиста РАНХиГС изучили данные, опубликованные Росстатом.

Согласно мнению экспертов, за первое полугодие 2017 года разница в доходах между богатыми и бедными существенно увеличилась.

Главной причиной социального неравенства исследователи называют увеличение доходов состоятельного населения, пишет Novokuznetsk. su.

Сообщается, что на покупку товаров и оплату услуг россияне тратят 75,8% от своих доходов. Год назад этот показатель составлял 74,3%. Доля сбережений, наоборот, снизилась. В 2016 году — 10,9%, в 2017 — 8,1%.