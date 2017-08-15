В России пропасть между богатыми и бедными постоянно растёт
Сегодня 13:15
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Специалиста РАНХиГС изучили данные, опубликованные Росстатом.
Согласно мнению экспертов, за первое полугодие 2017 года разница в доходах между богатыми и бедными существенно увеличилась.
Главной причиной социального неравенства исследователи называют увеличение доходов состоятельного населения, пишет Novokuznetsk. su.
Сообщается, что на покупку товаров и оплату услуг россияне тратят 75,8% от своих доходов. Год назад этот показатель составлял 74,3%. Доля сбережений, наоборот, снизилась. В 2016 году — 10,9%, в 2017 — 8,1%.
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Уже давно пора дать этой власти пинка под разжиревший зад
В ненавистных всеми пацриотиками США население на еду тратит 6,5 (2016 год)% от дохода...вот и задумайтесь...
Уже давно пора дать этой власти пинка под разжиревший зад
Чем больше вырастет, тем меньше жирных котов ее перепрыгнет, таща свое гузно до самолета за границу.
Скоро вообще веселуха начнется-вражеский Госдеп принял закон о сборе досье на наших "буратин" и им уже взгрустнулось.Абрамович кинулся разводиться, Прохоров скидывает российские активы, а Дерипаска попытался заработать иммунитет докладом (стуком на подельников) в конгрессе США, но его выставили вон.
Сбор данных должен окончится к февралю.
А пока....Пусть растет.
Пусть растет.
Чем больше вырастет, тем меньше жирных котов ее перепрыгнет, таща свое гузно до самолета за границу.
Скоро вообще веселуха начнется-вражеский Госдеп принял закон о сборе досье на наших "буратин" и им уже взгрустнулось.Абрамович кинулся разводиться, Прохоров скидывает российские активы, а Дерипаска попытался заработать иммунитет докладом (стуком на подельников) в конгрессе США, но его выставили вон.
Сбор данных должен окончится к февралю.
А пока....Пусть растет.