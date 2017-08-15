Установлено, что птицефабрика ООО «Кузбасский бройлер» нарушала экологию, из-за чего жители Новоильинского района Новокузнецка задыхались от неприятного запаха.

Роспотребнадзор установил, что новокузнечан беспокоила вонь, доносящаяся с полигона, куда ООО «Кузбасский бройлер» вывозило куриный помет. В ходе административного расследования сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что птицефабрика нарушала действующее санитарное законодательство, а именно вывозила птичий помет, который не прошел цикл обработки. Тлеющие на жаре отходы выделяли едкий запах, который порывы ветра доносили до жилого массива, сообщает «Правоохранительный портал».

Суд признал «Кузбасский бройлер» виновным и постановил прекратить вывоз куриного помёта с территории птицефабрики сроком на 30 суток. Также предприятие должно устранить все выявленные роспотребнадзором нарушения.

А вот, что же будет, когда через 30 дней весь скопившийся за это время с птицефабрики куриный помёт начнут вывозить?

Ранее ВашГород.ру, сообщал о собственном расследовании, которое журналисты проводили с целью выявить предприятие-нарушитель.