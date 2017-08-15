Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Из-за вони в Новокузнецке птицефабрике запретили выбрасывать помёт 30 дней

Сегодня 13:15
688
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Установлено, что птицефабрика ООО «Кузбасский бройлер» нарушала экологию, из-за чего жители Новоильинского района Новокузнецка задыхались от неприятного запаха.

Роспотребнадзор установил, что новокузнечан беспокоила вонь, доносящаяся с полигона, куда ООО «Кузбасский бройлер» вывозило куриный помет. В ходе административного расследования сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что птицефабрика нарушала действующее санитарное законодательство, а именно вывозила птичий помет, который не прошел цикл обработки. Тлеющие на жаре отходы выделяли едкий запах, который порывы ветра доносили до жилого массива, сообщает «Правоохранительный портал».

Суд признал «Кузбасский бройлер» виновным и постановил прекратить вывоз куриного помёта с территории птицефабрики сроком на 30 суток. Также предприятие должно устранить все выявленные роспотребнадзором нарушения.

А вот, что же будет, когда через 30 дней весь скопившийся за это время с птицефабрики куриный помёт начнут вывозить?

Ранее ВашГород.ру, сообщал о собственном расследовании, которое журналисты проводили с целью выявить предприятие-нарушитель.

Комментарии 5
Добавить комментарий
аватар
Оптимист 257
22 0
А потом за раз как бахнут! Офгеем в конец все!
ответить
аватар
Анонимный пользователь
4 0
Оптимист:
А потом за раз как бахнут! Офгеем в конец все!
А там уже и зима не за горами)) снежком прикроет
ответить
аватар
Седой 12445
4 0
Как в анекдоте:Не сцять до сммого Петербурга.
ответить
аватар
Дон Хенаро 45578
3 0
Под Ильинку привезут) с пару тройку десятков Камазов ....
ответить
аватар
....
4 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

)))))))))))))))))))))))))))..ага..+ЗСМК и ЗапСиб ТЭЦ воздух тоже не озонируют..
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ