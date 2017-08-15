Администрация города просит горожан поучаствовать в разработке карты.
В городе стартовал проект «Новокузнецк в рюкзаке». Организаторы предлагают новокузнечанам принять участие в создании карты «активного отдыха»
Центр туризма и краеведения Дворца творчества им. Н.К. Крупской при поддержке компании РУСАЛ будет организовывать активный отдых в черте Новокузнецка с участием всех желающих.
«Каждый сможет попробовать себя в роли настоящего туриста — стать героем интересных мероприятий, наполнить свои социальные странички новыми интересными фотографиями, а жизнь — яркими впечатлениями», — сообщает пресс-служба Новокузнецка.
Принять участие в проекте можно уже сегодня. Для этого необходимо организовать свой отдых в черте города, поделиться фотографиями в соцсети и постивить хештег #новокузнецкврюкзаке.
Участники, выполнившие условия конкурса, примут участие в розыгрыше бесплатного годового абонемента на семейное посещение скалодрома на ул. Бардина, 5, а также сувениров и призов с его символикой.
А самые полюбившиеся места новокузнечан попадут на карту «активного отдыха».
Подробности в группе ВКонтакте https://vk.com/gora_gora2017.
Ранее ВашГород.ру про гоп-карту Новокузнецка.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.