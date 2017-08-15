Администрация города просит горожан поучаствовать в разработке карты.

В городе стартовал проект «Новокузнецк в рюкзаке». Организаторы предлагают новокузнечанам принять участие в создании карты «активного отдыха»

Центр туризма и краеведения Дворца творчества им. Н.К. Крупской при поддержке компании РУСАЛ будет организовывать активный отдых в черте Новокузнецка с участием всех желающих.

«Каждый сможет попробовать себя в роли настоящего туриста — стать героем интересных мероприятий, наполнить свои социальные странички новыми интересными фотографиями, а жизнь — яркими впечатлениями», — сообщает пресс-служба Новокузнецка.

Принять участие в проекте можно уже сегодня. Для этого необходимо организовать свой отдых в черте города, поделиться фотографиями в соцсети и постивить хештег #новокузнецкврюкзаке.

Участники, выполнившие условия конкурса, примут участие в розыгрыше бесплатного годового абонемента на семейное посещение скалодрома на ул. Бардина, 5, а также сувениров и призов с его символикой.

А самые полюбившиеся места новокузнечан попадут на карту «активного отдыха».

Подробности в группе ВКонтакте https://vk.com/gora_gora2017.

Ранее ВашГород.ру про гоп-карту Новокузнецка.