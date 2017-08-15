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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Из-за проблем с газом новокузнечанам приходится долго ждать автобусы

Сегодня 14:30
592
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Oren1.ru

В Новокузнецке из-за плановых ремонтных работ на газопроводе без голубого топлива остались три заправки. В итоге автобусам, которые в большинстве своём на газу, приходится простаивать многочасовые очереди на единственную оставшуюся АГЗС.

Как сообщил журналистам ВашГород.ру частный перевозчик Денис Щедрин, на единственную АГЗС, расположенную у СШМНУ приходится простаивать по 5−6 часов. Из-за этого на некоторых маршрутах происходят накладки с расписанием. Собеседник отметил, что очереди на заправку начались ещё с воскресенья. В обычное же время в Новокузнецке работают четыре автогазозаправочные станции.

Как ранее сообщал ВашГород.ру «Газпром распределение» с 13 августа до утра 18 августа проводит плановый ремонт своих сетей. Именно поэтому в Новокузнецке Центральную ТЭЦ перевели с газа на уголь.

Комментарии 6
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хам
8 7
а че этим клоунам слабо бензинчикам заправиться....смешно ей богу
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Гоша
5 1
А поочереди запланировать не судьба....надо все и сразу.... помнится на заре перестройки, по всему союзу, все табачные фабрики вдруг встали на ремонт...
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Ага
2 3
Это маршрутчики обстановку нагнетают!
И если бы городская администрация захотела, чтобы муниципалы хоть чуть заработали - то уделила им внимание. Да видно есть у них причина не напрягать муниципальный транспорт.
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Седой 12445
3 0
А поочереди запланировать не судьба....надо все и сразу.... помнится на заре перестройки, по всему союзу, все табачные фабрики вдруг встали на ремонт...
Помнишь,раньше в России было две беды-дураки и дороги?
Теперь их называют менеджмент и инфраструктура.
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Коля
1 0
Ну и где Кузнецов всея Руси? Где наш Сибирский бэтмен, чтоб решить проблему? Почему ТАКИЕ проблемы мы решать не хотим? Наверное предвзятое отношение к ПАзам и частным перевозчикам в частности? Сдаётся мне, что если бы Муниципальный транспорт весь был на газу, то такой проблемы бы не было.
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саша
1 0
а че этим клоунам слабо бензинчикам заправиться....смешно ей богу
Ну если бы планы сбросили, то все бы на бензинчик переключились, вы прежде чем смеяться узнали бы все, а потом бы коменты строчили
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