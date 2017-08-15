В Новокузнецке из-за плановых ремонтных работ на газопроводе без голубого топлива остались три заправки. В итоге автобусам, которые в большинстве своём на газу, приходится простаивать многочасовые очереди на единственную оставшуюся АГЗС.

Как сообщил журналистам ВашГород.ру частный перевозчик Денис Щедрин, на единственную АГЗС, расположенную у СШМНУ приходится простаивать по 5−6 часов. Из-за этого на некоторых маршрутах происходят накладки с расписанием. Собеседник отметил, что очереди на заправку начались ещё с воскресенья. В обычное же время в Новокузнецке работают четыре автогазозаправочные станции.

Как ранее сообщал ВашГород.ру «Газпром распределение» с 13 августа до утра 18 августа проводит плановый ремонт своих сетей. Именно поэтому в Новокузнецке Центральную ТЭЦ перевели с газа на уголь.