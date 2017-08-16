Женская красота — очень нежный «предмет». Её безжалостно атакуют солнце и пыль, выхлопные газы и промышленные выбросы, перепады температур и пересушенный воздух в квартирах и офисах. Увы, у новокузнечанок все проблемы жизни в городе, а также капризы сибирской погоды, смена сезонов и стрессы — налицо и на лице. Специалисты не устают говорить о необходимости баловать свою кожу. Сделать это можно прямо сейчас: «Аптекарский Двор» в Новокузнецке дарит всем два дня выгодной заботы о себе — красивых. 16 и 23 августа в аптечном супермаркете на проспекте Пионерском, 33, объявлена скидка 20% на косметику Vichy и La Roche-Posay.

Чуть ли не главный удар по красоте новокузнечанок, конечно же, наносит городская атмосфера. Проблема в том, что мелкие частицы выхлопных газов и промышленных выбросов в новокузнецком воздухе, забивая поры и повышая чувствительность кожи, приводят к появлению «чёрных точек», воспалений и раздражений. Кроме того, вредные соединения в атмосфере, вступая под действием ультрафиолета в химическую реакцию, образуют токсичный газ, и кожа, страдающая от хронического недостатка кислорода, преждевременно стареет, а цвет лица становится тусклым.

Ещё одна знакомая всем горожанкам проблема — пересушенный кондиционерами, обогревателями и системами отопления воздух — приводит к сухости кожи, её обезвоживанию и неизбежному преждевременному старению. Жёсткая вода из-под крана опасна тем, что содержащиеся в ней ионы солей кальция и магния после умывания остаются на поверхности кожи и буквально вытягивают из неё влагу, она шелушится, повышается чувствительность, появляются покраснения, а работа сальных желез нарушается. Холод вызывает спазм капилляров, наполняющих влагой клетки кожи, а в результате нарушается их питание и снижается способность кожи к восстановлению. Ветер и снег повреждают защитный слой кожи — она становится сухой, безжизненной и склонной к появлению раздражений.

Доказано: являясь отражением нашей жизни, кожа постоянно находится под влиянием внешних и внутренних факторов. Справиться с их вредным воздействием могут специально разработанные для этой цели средства по уходу. Так, для защиты кожи от влияния загрязнённой городской атмосферы специалисты лабораторий VICHY рекомендуют: утром использовать сыворотки, препятствующие проникновению загрязнений в глубокие слои кожи, а вечером перед сном — очищающие средства, содержащие антиоксидантные и смягчающие добавки. В качестве дополнительного ухода рекомендуется 1−2 раза в неделю применять отшелушивающие продукты и очищающие маски на основе белой глины, а ежедневное применение термальной воды VICHY SPA восстанавливает защитные функции кожи.

Здоровье — это красиво. Так звучит концепция бренда VICHY. А красота — это результат заботы о здоровье своей коже. Специалисты лабораторий VICHY создают эффективные формулы активных и гипоалергенных косметических средств, которые корректируют процессы в коже и противостоят влиянию различных вредных факторов.

La Roche Posay — ещё один легендарный мировой бренд, создающий непревзойдённый уход за кожей и волосами. Все средства разработаны в тесном взаимодействии с врачами-дерматологами. Продукция лабораторий La Roche-Posay — это дерматологическая безопасность, высокая концентрация активных компонентов и доказанная многочисленными исследованиями эффективность.

Только два дня — 16 и 23 августа — косметику Vichy и La Roche-Posay можно приобрести в Новокузнецке со скидкой 20%. Такую акцию — специально для новокузнечанок — объявил аптечный супермаркет «Аптекарский Двор». Вы будете приятно удивлены: многообразие товаров, широкий ценовой диапазон, удобство покупок, экономия времени, профессионализм фармацевтов, гарантия качества каждого аптечного продукта плюс постоянные акции, полезные для здоровья и красоты, — всё это «Аптекарский Двор» на проспекте Пионерском, 33!

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