Туры в некоторые страны подешевели очень серьёзно, уверяют эксперты.

Специалисты произвели замеры по 11 наиболее востребованным направлениям. Это Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Таиланд, Тунис, а также Анапа, Крым, Большой Сочи.

Стоимость всех туров указана на двух человек. В неё включена цена авиабилетов, а время пребывания на курорте составляет семь ночей.

Рейтинг составили аналитики Ассоциации туроператоров России, сообщает ИА Регнум.

11 место — Италия

Италия продолжает оставаться наиболее дорогой страной из наиболее популярных пляжных направлений. Самый дешёвый пакетный пляжный тур стоит 81 тысячу 998 рублей на двоих. В стоимость включены авиабилеты. Время пребывания в стране — семь ночей. Вылет — 1 сентября.

10 место — Таиланд

Самый дешёвый пакетный пляжный тур с вылетом 1 сентября в Таиланд в «двушку» в Паттайе обойдётся в 59 тысяч 968 рублей на двоих на семь ночей. Аналогичный тур в «трёшку» там же — 61 тысяча 320 рублей.

9 место — Тунис

Самый дешёвый пакетный пляжный тур с авиаперелетом в Тунис с вылетом 1 сентября стоит 56 тысяч 620 рублей на двоих на семь ночей.

8 место — Испания

Отдохнуть в Испании в сентябре можно за 52 тысячи 975 рублей.

7 место — Кипр

Цена самого дешёвого пакетного тура на Кипр держится на уровне 49 тысяч 386 рублей.

6 место — Греция

Ещё дешевле обойдётся отдых в Греции: 37 тысяч 309 рублей.

5 место — Болгария

Минимальные цены на туры в Болгарию — 30 тысяч 382 рублей, включая питание. Стоимость тура без питания — 31 тысяча 836 рублей.

4 место — Турция

Самый дешёвый пакетный пляжный в Турцию стоит 28 тысяч 567 рублей.

3 место — Анапа

Минимальная стоимость пакетного тура в Анапу составляет 25 тысяч 827 рублей. Это предложение включает авиаперелет туда и обратно и проживание на трёхзвёздочной базе отдыха. Стоимость питания не учитывается.

2 место — Сочи

Тур в Адлер в город-отель «Бархатные сезоны» обойдётся в 24 тысячи 498 рублей.

1 место — Крым

Крым продолжает лидировать по минимальным ценам в списке самых популярных пляжных направлений. Самые дешёвые пакетные пляжные туры стоят 19 тысяч 359 рублей.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, где предпочитают отдыхать россияне, и сколько стоит отдых на самых популярных российских курортах.