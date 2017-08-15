Туры в некоторые страны подешевели очень серьёзно, уверяют эксперты.
Специалисты произвели замеры по 11 наиболее востребованным направлениям. Это Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Таиланд, Тунис, а также Анапа, Крым, Большой Сочи.
Стоимость всех туров указана на двух человек. В неё включена цена авиабилетов, а время пребывания на курорте составляет семь ночей.
Рейтинг составили аналитики Ассоциации туроператоров России, сообщает ИА Регнум.
11 место — Италия
Италия продолжает оставаться наиболее дорогой страной из наиболее популярных пляжных направлений. Самый дешёвый пакетный пляжный тур стоит 81 тысячу 998 рублей на двоих. В стоимость включены авиабилеты. Время пребывания в стране — семь ночей. Вылет — 1 сентября.
10 место — Таиланд
Самый дешёвый пакетный пляжный тур с вылетом 1 сентября в Таиланд в «двушку» в Паттайе обойдётся в 59 тысяч 968 рублей на двоих на семь ночей. Аналогичный тур в «трёшку» там же — 61 тысяча 320 рублей.
9 место — Тунис
Самый дешёвый пакетный пляжный тур с авиаперелетом в Тунис с вылетом 1 сентября стоит 56 тысяч 620 рублей на двоих на семь ночей.
8 место — Испания
Отдохнуть в Испании в сентябре можно за 52 тысячи 975 рублей.
7 место — Кипр
Цена самого дешёвого пакетного тура на Кипр держится на уровне 49 тысяч 386 рублей.
6 место — Греция
Ещё дешевле обойдётся отдых в Греции: 37 тысяч 309 рублей.
5 место — Болгария
Минимальные цены на туры в Болгарию — 30 тысяч 382 рублей, включая питание. Стоимость тура без питания — 31 тысяча 836 рублей.
4 место — Турция
Самый дешёвый пакетный пляжный в Турцию стоит 28 тысяч 567 рублей.
3 место — Анапа
Минимальная стоимость пакетного тура в Анапу составляет 25 тысяч 827 рублей. Это предложение включает авиаперелет туда и обратно и проживание на трёхзвёздочной базе отдыха. Стоимость питания не учитывается.
2 место — Сочи
Тур в Адлер в город-отель «Бархатные сезоны» обойдётся в 24 тысячи 498 рублей.
1 место — Крым
Крым продолжает лидировать по минимальным ценам в списке самых популярных пляжных направлений. Самые дешёвые пакетные пляжные туры стоят 19 тысяч 359 рублей.
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"Самые дешёвые пакетные пляжные туры стоят 19 тысяч 359 рублей."