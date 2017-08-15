Перед анонсом iPhone 8 цены на последние гаджеты от Apple начали падать.

IPhone 7 Plus с объёмом памяти 128 Гб, например, подешевел на треть. Смартфон вышел в продажу в сентябре прошлого года по рекомендованной цене в 76 990 рублей. Сейчас гаджет можно купить намного дешевле.

По информации «Яндекс.Маркета», iPhone 7 Plus с объёмом памяти 128 Гб на российском рынке предлагают от 54 000 рублей до 69 000 рублей. В разных регионах цены могут отличаться. Также смартфон дешевле в интернет-магазинах, нежели в обычных розничных.

Ранее ВашГород.ру сообщал о реальном фото нового iPhone. Напомним, также владельцы старых гаджетов от Apple могут обменять их на новые.