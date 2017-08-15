За пьянство за рулём кузбасского депутата могут посадить за решётку
Сегодня 15:20
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В Кузбассе депутата Совета народных депутатов Мариинска могут лишить свободы за пьянство за рулём.
Как сообщает «Правоохранительный портал», 27-летний обвиняемый на момент совершения преступления являлся депутатом. Также отмечается, что молодого человека ранее уже лишали прав за «пьяную езду».
Нарушитель свою вину признал полностью. В отношении депутата было возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить до 2 лет лишения свободы.
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