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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

За пьянство за рулём кузбасского депутата могут посадить за решётку

Сегодня 15:20
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Bezopasnost-tv.ru

В Кузбассе депутата Совета народных депутатов Мариинска могут лишить свободы за пьянство за рулём.

Как сообщает «Правоохранительный портал», 27-летний обвиняемый на момент совершения преступления являлся депутатом. Также отмечается, что молодого человека ранее уже лишали прав за «пьяную езду».

Нарушитель свою вину признал полностью. В отношении депутата было возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

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