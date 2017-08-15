В Кемерове и в Междуреченске 18 августа состоятся губернаторские продовольственные ярмарки.

Покупателям обещают продукцию по ценам на 10−15 процентов ниже рыночных. В широком ассортименте будут представлены: баранина, свинина, говядина, индейка, мясные деликатесы, живая рыба, рыбная продукция, яйцо, мёд, кондитерские изделия, овощи свежего урожая и многое другое. Также свои изделия и сувениры предложат кузбасские мастера прикладного искусства и учащиеся учреждений профессионально-технического образования, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Родители школьников смогут приобрести всё необходимое к новому учебному году — часть торговых мест выделят под школьные базары.

Отмечается, что на ярмарках будут работать «полевые кухни» и дежурить волонтёры. Они помогут ветеранам донести покупки до остановок общественного транспорта.

В Кемерове на площади Советов расположится мобильный офис предоставления госуслуг. А маломобильные горожане смогут воспользоваться услугами социального такси.