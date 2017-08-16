Несмотря на свои капризы, сибирское лето успевает нас порадовать — дачной вольницей и рыбалкой, шашлыками на природе и водными процедурами в местных речках. Кто-то едет к горноалтайским красотам, а кто-то выбирается за границу — отведать экзотики в прямом и переносном смысле этого слова. Кажется, что от такого насыщенного и приятного отдыха одна только польза. Однако именно период летних отпусков и пикников врачи считают наиболее опасным.

Речь идёт о риске заражения паразитами. В жарких странах их намного больше, но и в Сибири хватает, так что можно заразиться практически «не отходя от дома». Самыми распространёнными являются описторхи и лямблии. Насколько серьёзна эта проблема для новокузнечан, и каким образом можно её решить — рассказывает врач-терапевт первой врачебной категории Елена Александровна Рожкова.

— Елена Александровна, чем опасны описторхи и лямблии?

— Описторхи — наиболее грозные паразиты. Они выделяют токсины, отравляя человеческий организм. Многие пациенты не могут справиться с кожными проблемами, аллергическими реакциями, слабостью, утомляемостью, плохим настроением, раздражительностью, болями в животе, изжогой, тошнотой. Всё это может быть проявлением описторхоза — тяжёлого заболевания, поражающего печень и поджелудочную железу. В мире насчитывается около 21 миллиона человек, инфицированных описторхами. Причём две трети мировой заболеваемости описторхозом приходится на жителей нашей страны, а особенно сибирского региона. Что касается лямблиоза, то вызывающие его лямблии являются наименее опасным видом паразитов. Но главная проблема в том, что их присутствие часто мешает выявить описторхоз, так что в любом случае сначала требуется вылечить лямблиоз.

— Могут ли паразиты вызывать болезни?

— Таких заболеваний немало. Описторхи живут в желчных протоках и протоках поджелудочной железы, нарушая отток желчи и панкреатических соков, а это может привести к воспалению, развитию холецистита, холангита, панкреатита, образованию камней в желчном пузыре. Описторхоз у детей может вызывать воспаление внутрибрюшных лимфоузлов — по своим симптомам похожее на аппендицит. Колики, вздутие, диарея — это только проявления возможной болезнетворной деятельности паразитов в организме. Они провоцируют расстройство пищеварения, а это в свою очередь ведёт к нарушению обмена веществ и гормональному дисбалансу, так как организм элементарно не усваивает то, что ему необходимо. Человек может годами страдать от аллергии, бронхиальной астмы, гипертонии, сахарного диабета, ожирения — нередко главной причиной этих недугов являются именно описторхи. Кроме того, паразиты могут запустить иммунологическую реакцию, при которой в организме происходит образование так называемых циркулирующих иммунных комплексов. Это огромное скопление антител блуждает в организме и может осесть на стенки любых сосудов и органов и вызвать воспаление, а в дальнейшем вылиться в системное заболевание.

— Почему именно летом вырастает риск заражения?

— Главная опасность таится в наших открытых водоёмах, которые так манят детей и взрослых в летнюю жару. Там находится большое количество личинок паразитов и можно легко заразиться — просто купаясь или, как это часто делается во время пикников, сполоснув посуду в озере либо реке. Зачастую инфицирование происходит при употреблении в пищу малосолёной и даже просто недостаточно обработанной рыбы — особенно карповых пород. Это лещ, плотва, карась, линь, чебак, язь, карп. А какая летняя рыбалка без того, чтобы отведать собственного улова?!

— Как ещё можно заразиться паразитами?

— Личинки описторхов живут в мышцах речной, озёрной, морской рыбы, и во время её готовки происходит загрязнение ножа, тарелки, разделочной доски. Если этим ножом и на этой доске, которые просто сполоснули в речке, нарезать хлеб, то вместе с ним паразиты попадут в организм человека. А можно заразиться, попивая пивко с вяленой или сушёной рыбкой. Да и употребление воды из дачных колонок — даже для мытья посуды и рук, а там более для питья — тоже небезопасно. Я уже не говорю о родниках. Кто-то «привозит» паразитов после выходных на Обском водохранилище, кто-то возвращается с описторхозом из Таиланда, а кто-то заражается паразитами, отведав суши на обеденном перерыве.

— А лямблии?

— Лямблиоз — это заболевание грязных рук, фруктов, ягод, овощей. Естественно, летом, когда дети так любят «пастись» на дачных грядках, да и взрослые от них не сильно отстают, риск заражения лямблиями в разы вырастает.

— Что нужно делать, чтобы не заразиться паразитами?

— Главное правило — ничего не есть в недостаточно обработанном виде. Описторхи устойчивы к низким температурам и могут сохранять свою жизнеспособность в замороженной рыбе в течение месяца. Рыбу лучше варить, а не жарить — причём не менее 20 минут. Горячее копчение предпочтительнее холодного. Сырые овощи и фрукты надо обязательно ошпаривать кипятком. А яйца мыть с мылом. Не следует пить сырую воду на природе и даче. Купаться в открытых водоёмах нужно с осторожностью, а после таких водных процедур следует принять душ или, как минимум, вымыть с мылом руки и лицо. Если какие-то из этих правил вами были нарушены, рекомендую не медлить с визитом к врачу.

— А может после окончания летнего отпуска просто выпить какой-нибудь отвар для профилактики?

— В народной медицине действительно есть обладающие антипаразитарными свойствами травы — например, полынь, берёзовый лист, пижма. Однако самолечением лучше не заниматься, потому что в определённых пропорциях они токсичны. К тому же на таких серьёзных паразитов, как описторхи, никакой травяной отвар повлиять не может. Так что без обращения к специалистам от них всё равно не избавиться. Причём лечение конкретного пациента должно быть индивидуальным, так как течение, проявления и осложнения описторхоза в каждом случае могут быть свои.

Советую обратиться в медицинский центр «Азбука здоровья». Здесь можно сделать все необходимые лабораторные анализы и диагностику, в том числе УЗИ, а также анализ крови, который показывает наличие паразитов и вызванное их жизнедеятельностью изменение обмена веществ в организме. Терапевт либо педиатр, если речь идёт о ребёнке, консультируется по поводу необходимых лечебных мероприятий с эндокринологом и неврологом. После этого консилиум врачей принимает совместное решение об индивидуальном лечении, которое требуется пациенту. Разумеется, такой комплексный подход помогает оказывать новокузнечанам максимально эффективную и действенную помощь.

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