Россияне активно выкладывают в инстаграм фотографии с голым торсом.
Вирусный флешмоб запустил создатель «ВКонтакте» и «Телеграма» Павел Дуров.
«Моему инстаграму пришлось подняться на новый уровень, чтобы не проиграть конкуренцию из-за фотографий мистера Путина без рубашки. Если ты русский, ты должен присоединиться к #PutinShirtlessChallenge (или подвергнуться забвению). Два правила от Путина — никакого фотошопа, никакого пампинга (временной накачки мышц — прим. ред.). Иначе ты не альфа», — написал Павел Дуров.
My instagram had to seriously step up the game to keep up with the increased competition from Mr. Putin’s shirtless photos. If you’re Russian, you have to join #PutinShirtlessChallenge (or face oblivion). Two rules from Putin – no photoshop, no pumping. Otherwise you’re not an alpha.
Публикация от Pavel Durov (@durov)
Напомним, снимки Путина без майки гуляли по интернету на прошлой неделе. Президент отдыхал на рыбалке в Тыве.
К флешмобу присоединились множество россиян независимо от комплекции и спортивной подготовки. ВашГород.ру нашёл среди них сибиряков и даже одну сибирячку.
Публикация от Olga (@semensemenitch)
Публикация от Kostya (@kostya_pro)
#PutinShirtlessChallenge @durov @kade154
Публикация от Алексей Хозяйкин (@khozyaykin)
#putinshirtlesschallenge @durov
Публикация от Denis (@kade154)
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а так бы тоже себятку сделал
А ВГ и рад услужить этому идиотизму, во всех ракурсах..... :-))) И кто все это публикует: незабвенная "мусорная королева"! :-))))
а я живот втягиваю, но всё равно не смотрится
а так бы тоже себятку сделал
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А ВГ и рад услужить этому идиотизму, во всех ракурсах..... :-))) И кто все это публикует: незабвенная "мусорная королева"! :-))))
А ВГ и рад услужить этому идиотизму, во всех ракурсах..... :-))) И кто все это публикует: незабвенная "мусорная королева"! :-))))
я плакал