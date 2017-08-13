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В Кемерове полностью перекроют движение на оживлённом проспекте

Массовое раздевание: сибиряки публикуют полуголые снимки в честь Путина

Сегодня 16:05
467
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

Россияне активно выкладывают в инстаграм фотографии с голым торсом.

Вирусный флешмоб запустил создатель «ВКонтакте» и «Телеграма» Павел Дуров.

«Моему инстаграму пришлось подняться на новый уровень, чтобы не проиграть конкуренцию из-за фотографий мистера Путина без рубашки. Если ты русский, ты должен присоединиться к #PutinShirtlessChallenge (или подвергнуться забвению). Два правила от Путина — никакого фотошопа, никакого пампинга (временной накачки мышц — прим. ред.). Иначе ты не альфа», — написал Павел Дуров.

Напомним, снимки Путина без майки гуляли по интернету на прошлой неделе. Президент отдыхал на рыбалке в Тыве.

К флешмобу присоединились множество россиян независимо от комплекции и спортивной подготовки. ВашГород.ру нашёл среди них сибиряков и даже одну сибирячку.

#putinshirtlesschallenge

Публикация от Olga (@semensemenitch)

#putinshirtlesschallenge

Публикация от Kostya (@kostya_pro)

#PutinShirtlessChallenge @durov @kade154

Публикация от Алексей Хозяйкин (@khozyaykin)

#putinshirtlesschallenge @durov

Публикация от Denis (@kade154)

Комментарии 10
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Артём 10218
11 9
а я живот втягиваю, но всё равно не смотрится
а так бы тоже себятку сделал
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Митрич
2 0
Сколько же в России шизофреников! Прям непаханное поле!
А ВГ и рад услужить этому идиотизму, во всех ракурсах..... :-))) И кто все это публикует: незабвенная "мусорная королева"! :-))))
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Тувинский рыбак
0 3
Артём:
а я живот втягиваю, но всё равно не смотрится
а так бы тоже себятку сделал
Кого может заинтересовать твоя унылая тушка?
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путя
0 0

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путя
0 0
Сколько же в России шизофреников! Прям непаханное поле!
А ВГ и рад услужить этому идиотизму, во всех ракурсах..... :-))) И кто все это публикует: незабвенная "мусорная королева"! :-))))
а ты свое достоинство.только в зеркале видишь?
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Дон Хенаро 45578
0 0
Путин проиграл Дурову )))
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ыыы
0 0
Сколько же в России шизофреников! Прям непаханное поле!
А ВГ и рад услужить этому идиотизму, во всех ракурсах..... :-))) И кто все это публикует: незабвенная "мусорная королева"! :-))))
Не завидуй) Признайся, ты просто жирный и боишься сам фотку выложить)
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жека
0 0
10 идиотов разделись, а проданные при уже кричат о массовости)
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Артём 10218
0 0
Кого может заинтересовать твоя унылая тушка?
я плакал
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