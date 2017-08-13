Россияне активно выкладывают в инстаграм фотографии с голым торсом.

Вирусный флешмоб запустил создатель «ВКонтакте» и «Телеграма» Павел Дуров.

«Моему инстаграму пришлось подняться на новый уровень, чтобы не проиграть конкуренцию из-за фотографий мистера Путина без рубашки. Если ты русский, ты должен присоединиться к #PutinShirtlessChallenge (или подвергнуться забвению). Два правила от Путина — никакого фотошопа, никакого пампинга (временной накачки мышц — прим. ред.). Иначе ты не альфа», — написал Павел Дуров.

Напомним, снимки Путина без майки гуляли по интернету на прошлой неделе. Президент отдыхал на рыбалке в Тыве.

К флешмобу присоединились множество россиян независимо от комплекции и спортивной подготовки. ВашГород.ру нашёл среди них сибиряков и даже одну сибирячку.

#putinshirtlesschallenge Публикация от Olga (@semensemenitch) Авг 15 2017 в 1:04 PDT

#putinshirtlesschallenge Публикация от Kostya (@kostya_pro) Авг 14 2017 в 11:22 PDT

#PutinShirtlessChallenge @durov @kade154 Публикация от Алексей Хозяйкин (@khozyaykin) Авг 14 2017 в 10:52 PDT